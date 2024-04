FÃS BRASILEIROS

Ator de 'Eu, a Patroa e as Crianças' se declara para fãs brasileiros e ganha 200 mil seguidores

O ator Andrew McFarlane, que interpretava o Tony, em Eu, a Patroa e as Crianças, postou no sábado, 6, uma foto com uma camiseta com uma frase escrita em português, na qual se lia "Eu amo meus fãs brasileiros". Após passar a meta de 210 mil seguidores, ele agradeceu aos fãs em português: "Muito obrigado, Brasil. Eu amo vocês."