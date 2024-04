MUNDO GEEK

CCXP24 anuncia ator de 'Breaking Bad' e 'Mandalorian' no evento

Giancarlo Esposito desembarca no Brasil para participação no festival nos dias 6, 7 e 8 de dezembro

Jornal O Povo

Publicado em 5 de abril de 2024 às 12:37

Giancarlo Esposito

A CCXP24, maior festival de cultura pop do mundo, anunciou a participação do ator e dublador norte-americano Giancarlo Esposito na edição deste ano, que acontece dos dias 5 a 8 de dezembro no São Paulo Expo. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (4).

Conhecido pela atuação em séries de sucesso como "Breaking Bad" (2009), "Better Call Saul" (2017), "The Boys" (2019) e "The Mandalorian" (2019), Esposito participa de sessões de fotos e autógrafos nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em painéis no Palco Thunder e no Palco Omelete.

O ator comenta à equipe da CCXP24 sobre a ansiedade da vinda ao Brasil no fim do ano. “Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão. Estou ansioso para encontrar com o público da CCXP e nos divertimos muito durante esses dias", comenta Esposito.

Quem é Giancarlo Esposito?

Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito nasceu em Copenhague, Dinamarca, filho de pai carpinteiro italiano e mãe cantora de ópera afro-americana do Alabama. Nasceu na Europa e foi para Manhattan aos 6 anos, fazendo sua primeira aparição no teatro aos 8 anos no espetáculo da Broadway, "Maggie Flynn".

Comemorando 45 anos de carreira em 2024, o ator possui mais de 50 produções no currículo. Ele chamou a atenção do público interpretando o agente Mike Giardello na série de TV "Departamento de Homicídios" (1993). Além disso, Esposito teve participações em jogos eletrônicos como "Payday 2" (2014) e "Far Cry 6" (2021).

Atualmente, Esposito atua como o protagonista Gracián "Gray" Parish na série "Parish", que estreou em 31 de março no canal americano AMC. Esta será a primeira vez do ator na CCXP para falar sobre seu legado e de produções futuras.

CCXP 2024

Quando: 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024



Onde: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM – São Paulo/SP)

Venda de ingressos em 9 de abril de 2024, às 12 horas

Mais informações: www.ccxp.com.br