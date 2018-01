Desempregada, Emilly devolve cobertura no Rio e volta para o Sul

A ex-BBB Emilly não conseguiu renovar o contrato com a Globo, com isso, decidiu voltar a sua terra natal

O sonho de ser atriz na Rede Globo não deu certo para Emilly Araújo, campeã da 17ª edição do Big Brother Brasil. Segundo informações do jornal Extra, ela estaria voltando para sua cidade natal, Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Assim, Emilly estaria entregando o apartamento duplex em uma zona nobre do Rio de Janeiro.

A publicação ainda afirma que ela irá deixar de pagar mais de R$ 7 mil do aluguel do apartamento somados a algumas taxas de condomínio e IPTU. Com isso, a ex-BBB, vai focar nos planos de influenciadora digital. Ela e a irmã gêmea já somam milhões de seguidores nas redes sociais e deve criar um canal no YouTube, como fez a ex-BBB Vivian Amorim. Dessa forma, ela irá economizar bastante ao voltar para sua cidade e consequentemente para sua casa, uma vez que, a mesma não conseguiu engrenar em nenhuma produção da emissora carioca.

Emilly publica mensagem e fãs apontam como indireta a Vivian

A ex-BBB usou suas redes sociais para fazer um desabafo em relação à escolha de Vivian Amorim como nova repórter do reality, que estreará no próximo dia 22 a sua 18ª edição. Vivian foi a segunda colocada da atração. No entanto, a Globo preferiu a vice-campeã ao invés da vencedora do programa para integrar ao elenco da emissora do mundo. A gaúcha escreveu nas redes sociais Dias de Luta Dias de Glória, trecho da letra da música da banda Charlie Brown Jr, e os fãs notaram rapidamente que se tratava a uma indireta, após a escolha da Manauara como mais nova repórter da ação global, que também contará com Fernanda Keulla que venceu a atração no ano de 2013.