Douglas, do Corinthians, acerta com o Bahia por três anos

Goleiro será envolvido na venda do lateral esquerdo Juninho Capixaba para o Timão

O Bahia já tem um novo goleiro para substituir Jean e iniciar a temporada 2018. O tricolor acertou na tarde desta quarta-feira (3) a contratação do goleiro Douglas, do Corinthians, que se destacou na Série A do ano passado com a camisa do Avaí.

A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Rodolfo Rosa, em conversa com o CORREIO. Douglas inclusive já está em Salvador e chega para o Bahia em definitivo. O jogador depende apenas dos exames médicos para assinar contrato de três anos.

"Acertamos hoje a situação do Douglas, ele agora é jogador do Bahia. Ele assina por três anos e vai em definitivo", explicou o empresário.

Douglas foi envolvido na negociação que levará o lateral esquerdo Juninho Capixaba, de 21 anos, do Bahia para o time paulista. É esperada também uma quantia em dinheiro para o Esquadrão. O tricolor ainda não se pronunciou sobre os detalhes do acordo.