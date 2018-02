Edital vai premiar com R$ 30 mil projetos que promovam o samba junino

No total, seis propostas serão contempladas; inscrições seguem até dia 4 de abril

Primeiro bem imaterial reconhecido como patrimônio cultural de Salvador, o samba junino ganhou nesta terça-feira (20) um edital próprio. Lançado pelo prefeito ACM Neto em cerimônia realizada no Espaço Cultural da Barroquinha, o Prêmio Samba Junino visa preservar a manifestação cultural surgida nos terreiros de candomblé e que se espalhou pelas ruas e festas de largos dos

bairros populares da capital há 40 anos.

Liga do Samba Junino se apresenta na Barroquinha durante lançamento do edital (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

No total, serão contempladas seis propostas - no valor de R$ 30 mil cada - elaboradas por grupos, federações, entidades e coletivos que incentivam o fortalecimento, a manutenção e dinamização do samba junino em Salvador.

"Os projetos selecionados deverão ser realizados entre os meses de junho e julho. A preferência será dada às propostas de bairros onde o samba junino é forte, como Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, Garcia, Federação, Nordeste de Amaralina, Liberdade, Tororó", elenca Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos. As inscrições podem ser feitas até 4 de abril, pelo site www.premiosambajunino.salvador.ba.gov.br.

"Salvador tem um São João específico, com uma identidade própria. É esse São João que a partir de agora vai receber atenção especial para que os grupos se organizem e fortaleçam essa tradição", destaca Guerreiro.

(Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Para o prefeito ACM Neto, é inegável o protagonismo que as cidades do interior da Bahia têm durante o período junino. "Faço essa constatação sem nenhuma inveja, porque a Bahia é imensa e é preciso existir outros palcos. Só que em Salvador temos essa manifestação que nos distingue e que, aliás, conversa muito mais com a música de raiz que aqueles grandes eventos e festejos de São João que têm apelos comerciais", constata.

Quem também marcou presença foram os músicos responsáveis por manter a tradição do samba junino viva. Líder do grupo Só Samba de Roda, o músico Oswaldo Guimarães , conhecido nas rodas de samba do Pelourinho e Engenho Velho de Brotas, como Lobo Mau comemorou o lançamento do edital. "Eu sou um dos autores do pedido que concedeu o status de patrimônio ao samba junino. O lançamento do edital é motivo de comemoração, mas a gente espera que mais grupos sejam contemplados das próximas vezes. Temos mais de 40 grupos espalhados por bairros de Salvador mantendo essa tradição", lembra.