Estação de metrô do Aeroporto vai funcionar no próximo mês

Passarela do Iguatemi foi inaugurada hoje

A Estação Aeroporto do metrô, que faz parte da linha 2, deve ser inaugurada na primeira quinzena de março. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira (22) pela CCR Metrô, concessionária responsável pela construção e operação do sistema metroviário. As obras estão sendo finalizadas e, ainda de acordo com a CCR, a inauguração depende também da agenda do governador Rui Costa .

No mês de dezembro de 2017, houve uma viagem teste com diretores e equipes técnicas da concessionária CCR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur-BA), da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur-BA), além do presidente da CTB, Eduardo Copello e o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luis Valença. A intenção era de testar as instalações do modal de transporte.

Com a Estação Aeroporto em operação, o sistema metroviário contará com 33 km de extensão, 20 estações e 8 terminais de integração com ônibus. Com isso a Linha 2 passará a ter 21 km e 12 estações.

Integrante do sistema, a passarela do Iguatemi foi reinaugurada oficialmente na manhã desta quinta-feira (22) pelo o governador Rui Costa, após ser reconstruída. Ela já estava funcionando. O investimento total da obra foi de R$30 milhões. O novo equipamento é o maior do sistema metroviário de Salvador, com 800 metros de extensão e 1.200 toneladas, podendo suportar um fluxo de 45 mil pedestres por dia.

Ao longo da passarela, há três rampas acessíveis, três escadas fixas e rolantes e um elevador com acesso direto ao terminal rodoviário, garantindo a acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Também há guarda-corpos e instalação de rota podotátil - piso com sinalização para deficientes visuais - ao longo de todo o trajeto.

Passarela do Iguatemi liga o metrô à região do Shopping da Bahia (Foto: Divulgação / GOVBA)

"Essa é a última etapa de integração aqui nessa região. O que falta agora é a obra do BRT. Aqui concluímos a etapa do metrô, com completa acessibilidade, facilidade para chegar. Nas próximas semanas, vamos inaugurar, progressivamente, as próximas passarelas", assegurou Rui.

O governador ainda adiantou que no dia 3 de março entrega as obras da Avenida Gal Costa concluídas. Já no dia 22, será entregue o terminal de passageiros da Estação Pituaçu.