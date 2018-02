Estradas baianas têm 60% menos mortes em acidentes no Carnaval

Dados da PRF são para rodovias federais que passam pela Bahia

Seis pessoas morreram e 79 ficaram feridas em 73 acidentes registrados durante a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que se encerrou às 23h59 da quarta-feira (14). No balanço, a PRF registrou diminuição no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que passam pela Bahia durante o período do carnaval.

Foram 25% menos acidentes, 34% menos feridos e 60% de quada registrada no número de vítimas fatais, comparando com o mesmo período do ano passado. Ano passado foram registradas 14 mortes em nove acidentes graves nas BRS que cortam o estado - em 2016, foram 13 mortes distribuídas em 11 acidentes.

Do total de 8.712 veículos fiscalizados, 9.623 pessoas foram abordadas, com 1.678 autuações por ultrapassagens proibidas, manobras responsáveis pelo maior número de mortes em rodovias. Além de 6.864 imagens de radar capturadas por veículos em excesso de velocidade, o que se comparado a 2017 representou um aumento de 18% de motoristas flagrados conduzindo dirigindo acima da velocidade.

Ainda foram autuados 326 sem cinto de segurança, 75 que transportaram crianças sem seguir as normas de segurança e 49 por conduzir motocicleta, moto ou ciclomotor sem capacete.Outras 57 pessoas foram encaminhadas para a delegacia por crimes variados - mandado de prisão em aberto, posse de veículos roubados, embriaguez, armas, drogas etc.

Na operação, a PRF também intensificou o Cinema Rodoviário, que busca conscientizar motoristas sobre a direção e trânsito seguros. As palestras e vídeos educativos chegaram a 4.738 pessoas.