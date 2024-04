INCENTIVO AO ESPORTE

Salvador pode ganhar pista pública de atletismo

Projeto foi apresentado na Câmara Municipal de Salvador, no último domingo (21)

A capital baiana pode ganhar uma pista pública de atletismo muito em breve. Isso porque o vereador Randerson Leal (Podemos) apresentou na Câmara Municipal de Salvador, no último domingo (21), o projeto de indicação nº 44/2024, que solicita à Prefeitura de Salvador a construção de uma pista de Atletismo na cidade, com o intuito de proporcionar uma infraestrutura adequada para os praticantes dessa modalidade esportiva.

De acordo com o vereador, ainda não há local específico para a implantação da pista, mas a ideia inicial é que seja no Subúrbio Ferroviário. A iniciativa destaca a urgência da disponibilidade de uma pista do tipo em Salvador.