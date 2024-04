PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS inicia atendimento no SAC do Salvador Shopping

Uma nova agência da Previdência Social será inaugurada na unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Salvador Shopping, na próxima segunda-feira (29), às 11h. A unidade funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h, com atendimento mediante agendamento prévio pelos canais remotos da Previdência Social na internet (portal ou aplicativo “Meu INSS”) ou por telefone (Central 135).

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o início dos serviços na nova unidade é resultado de uma reestruturação da rede de atendimento na capital baiana. Ainda de acordo com o órgão, o objetivo é “descentralizar as unidades de atendimento para distribuir melhor a demanda, além de facilitar o acesso da população que reside em regiões mais distantes do centro”.