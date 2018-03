Evento em Fazenda Grande III marca lançamento de Orgulho e Paxão

Organizado pela TV Bahia, encontro terá bate-papo sobre empoderamento feminino e apresentações artísticas

A jornalista e youtuber baiana Tia Má vai participar, hoje, de um bate-papo sobre empoderamento feminino, a partir das 18h, na Praça Regina Guimarães, na Fazenda Grande III. O evento marca o lançamento da nova novela das seis, Orgulho e Paixão, que estreia hoje, na Globo/TV Bahia. Além de Tia Má, estarão na mesa de discussão a cantora Carla Visi e a gestora da creche Primeiro Passo da Fazenda Grande III, Kátia Amorim. O debate será intermediado pela jornalista Andreia Silva.

Após o bate-papo, Carla Visi e o grupo de dança Valsas de Cajazeiras fazem uma breve apresentação. Orgulho e Paixão se passa no início do século XIX.

Livremente inspirada na obra da escritora inglesa Jane Austen, Orgulho e Paixão aborda os encontros e desencontros amorosos no início do século XX. Ambientada no fictício Vale do Café, interior paulista, a história é marcada pela contraposição entre os conflitos sociais e de comportamento dos personagens e seus desejos pessoais.

Escrita por Marcos Bernstein, com direção artística de Fred Mayrink, a novela é protagonizada pela atriz Nathalia Dill, que vive Elisabeta, e o ator Thiago Lacerda, que dá vida à Darcy. Elisabeta é uma mulher à frente do seu tempo, com pensamentos igualitários e interesses atípicos para uma jovem da época.

Ela deseja trabalhar, conhecer o mundo e é estimulada a realizar seus sonhos pelo pai, Felisberto, vivido pelo ator Tato Gabus Mendes. O pai vive às turras com a esposa Ofélia (Vera Holtz), por pensarem de modo diferente sobre a criação das filhas, que ao todo são cinco. Ofélia sonha em ver todas as filhas casadas.