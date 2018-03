Explosivo achado em carro abandonado na Bahia é neutralizado

Artefato foi deixado para trás por bandidos que explodiram banco em Cardeal da Silva

Um artefato explosivo deixado no interior de um carro abandonado por criminosos na cidade de Cardeal da Silva foi neutralizada nesta segunda-feira (12) por policiais da Companhia Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. Os bandidos explodiram uma agência bancária no centro da cidade na sexta e na fuga deixaram um carro com o material explosivo.

Quando encontrram o carro e viram o artefato, policiais da 56ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) isolaram o local e acionaram o Bope. O capitão Érico Carvalho, comandante da Companhia Antibombas, explicou o trabalho para remover de maneira segura o explosivo.

“Após a varredura em todo o veículo, utilizamos equipamentos especializados com guincho, cordas e um aparelho de raio-X para certificar que não havia nenhum risco de explosão”, diz.

O artefato foi levado para uma área isolada, onde foi detonado.