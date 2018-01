Fã de garis, menino de 4 anos tem aniversário com tema 'festa do lixo'

Pequeno Miquéias aguarda ansioso todos os dias pela passagem do caminhão do lixo

Miquéias Junior tem 4 anos, mas apesara da pouca idade, já tem seus ídolos definidos: os garis. Todos os dias ele fica na janela à espera do caminhão de lixo da Limpurb passar onde mora, na Rua Santa Rita do Recanto do Sol, na Fazenda Grande IV, para ver os garis de perto. Por ser fã deles, o garoto teve uma surpresa: uma festa de aniversário com a temática dos garis.

A festa aconteceu no último domingo (14), e contou com a presença dos garis Zoião, Titcha e Gago – apelidos dos garis Marcos Gomes, Ubirajara Fagundes e Raimundo Nonato. Além deles, a decoração do aniversário tinha papeleiras, baldes de lixo e outros objetos utilizados para limpeza.

Decoração da 'festa do lixo' teve direito a mini caminhão compactador

(Foto: Bruno Concha/Secom)

“Isso começou quando ele passou a brincar com os celulares da casa. Numa dessas brincadeiras, achou um desenho chamado ‘Caminhão do Lixo’. Daí em diante virou ideia fixa para ele. Quando chegou perto do aniversário, me pediu: ‘mamãe, quero uma festa do lixo!’. Ainda tentamos mudar a vontade dele, mas não teve jeito. ‘Não, mamãe, tem que ser do lixo. Meus colegas de lá passam aqui, falam comigo e buzinam: bibi!, me chamando para subir e levar o lixo pra eles’. Então enviei uma carta para a Limpurb até que conseguiram a decoração, um uniforme igual ao dos colegas e ainda trouxeram um caminhão de verdade para ele ver”, contou a mãe de Miquéias, Beatriz Pinto da Silva.

Miquéias fez amizade com os garis que passam pela sua rua todos os dias no caminhão do lixo

(Foto: Bruno Concha/Secom)

Além da decoração com o tema desejado, Miquéias ganhou de presente uma bicicleta e um mini caminhão compactador.

“Nossa relação com Junior já é antiga. Sempre que o caminhão passa ele vem correndo para falar com a gente, brincar e nos chama de colegas. Temos uma relação muito boa com as crianças, e isso é gratificante, pois é um reconhecimento deles e dos pais, além do respeito ao nosso trabalho. Os meninos sobem pra rua de cueca, pijama e sem tomar café, para ver o caminhão de lixo. Isso emociona qualquer um”, afirmou o gari Zoião.

O presidente da Limpurb, Kaio Moraes, a empresa se sensibilizou com a vontade do pequeno Miquéias. "“Nos sensibilizamos com o pedido de Miquéias e ajudamos a realizar esse desejo. Esse aniversário é mais do que uma simples comemoração, é a valorização de um trabalho essencial, que às vezes passa despercebido pela maior parte da população", contou.