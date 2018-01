Família já tinha alertado motorista de Uber sobre violência

Vítima foi assassinada com 4 tiros após atender uma corrida

Parentes do motorista de Uber José Henrique Pedreira Alves, 24 anos, morto a tiros na noite de sábado (6), no bairro de Ilha Amarela, já tinha pedido à vítima para deixar a profissão devido à violência das ruas.

“A mãe de Henrique já tinha pedido para ele largar a profissão por causa da violência. Mas não teve sucesso”, contou Morgana Pedreira, prima de José Henrique, que esteve ontem, no Instituto Médico Legal (IML). “Ele trabalhava antes como motorista de uma papelaria, mas ficou desempregado. Surgiu essa oportunidade de trabalhar como Uber e ele aceitou.

Já estava na praça há uns 4 meses”, disse Tiago Pedreira Costa, 31 anos, também primo da vítima.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pai e um irmão da vítima saíram de Senhor do Bonfim, cidade de origem de José Henrique, no início da tarde deste domingo (7), para buscar o corpo. “O enterro deve ser na cidade deles, mas não sabemos exatamente o dia”, disse Morgana.

Entenda o caso

Por volta das 11h da manhã de sábado (6), o motorista saiu da casa da sogra, Magali Castro, no bairro de Itapuã, para trabalhar com a promessa de que estaria de volta antes das 20h. Parentes e amigos estranharam a falta de retorno do jovem, que tinha combinado de ir a uma festa de 15 anos com parentes, amigos e a namorada.

“Íamos juntos para a festa. Mandei uma mensagem para ele às 19h55 dizendo: Não esqueça de mim, não. Ele ficou online às 20h01, visualizou, mas não respondeu”, disse Deivisson Carmo, 25 anos, amigo da vítima. “Resolvi ir ao shopping junto com a namorada dele para ver se a gente o encontrava, mas nada de achar”, explicou. Após mais de 14 horas da última vez que foi visto, a família soube do crime. A polícia ainda não divulgou se foi um latrocínio ou homicídio, mas o carro não foi levado.

O assassinato ocorreu por volta das 20h15. Familiares e amigos souberam da fatalidade através da empresa de aluguel de carro que disponibilizava o veículo – um Prisma branco – usado pela vítima para fazer as corridas.

“Primeiramente, fomos informados pela empresa que o carro estava parado nas mediações do Rio Sena, Plataforma, no Subúrbio de Salvador. Então achamos que ele tinha pegado outra corrida. Depois, por causa da demora, resolvemos ir ao shopping, que era o local marcado. Procuramos por todo lugar, mas nada de encontrar Henrique. Voltamos para casa, nos arrumamos para a festa e ligamos novamente. Neste momento, fomos avisados de que o carro ainda continuava parado e a empresa solicitou uma equipe de segurança para ir ao local. Seguimos para o aniversário, só que antes de entrar na festa, ligamos novamente e aí veio a notícia de que ele tinha dado entrada no Hospital do Subúrbio e que os parentes deveriam ir para lá”, disse Deivisson Carmo, amigo da vítima.

Policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) foram chamados ao local e chegaram a prestar socorro à vítima, levada ao Hospital do Subúrbio. “Saímos da festa era mais de meia-noite e chegamos ao hospital já de madrugada. Achamos que ele estaria vivo, mas infelizmente quando chegamos lá descobrimos o falecimento”, lamenta Deivisson.

Ainda de acordo com ele, José Henrique não foi identificado ao chegar no hospital. “Deram entrada no corpo de Henrique como indigente porque não encontraram os documentos. Uma parente fez o reconhecimento, porque a mãe não teve condições”, diz. A vítima tinha um cavanhaque e uma tatuagem com o nome da mãe no braço, o que ajudou na identificação. Os familiares lamentaram a morte: “Ele era um rapaz de coração muito bom, inocente, não via maldade nas pessoas”, lembrou a prima, Morgana Pedreira.

Em nota, a Uber lamentou a morte do motorista. “Nossos sentimentos de mais profundo pesar vão para a família de José Henrique Pereira Alves. A Uber lamenta profundamente que motoristas parceiros sejam alvo de violência urbana, uma vez que vão às ruas todos os dias nos ajudar a construir o futuro da mobilidade em nossas cidades e gerar renda para si próprios e suas famílias", diz o texto. Duas mulheres que estavam presente na hora do crime serão ouvidas nos próximos dias. O delegado responsável pelo caso será Alan Ricardo.