SALVADOR

Ônibus param de circular na Vila Verde após tiroteio

A circulação dos ônibus que fazem a linha 1620 - Alto de Coutos/ Paripe X Hospital do Subúrbio (Via Mirantes de Periperi) na Rua Ambrosina Arruda, em Mirantes de Periperi, foi retomada na manhã desta quarta-feira (8), após interrupção do serviço desde o final da tarde de terça-feira (7) por conta de um registro de troca de tiros nesta via. As demais linhas que operam no bairro não foram afetadas.