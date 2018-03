FBF quer árbitro de vídeo na final do baiano

Por Editoria de Esportes

Árbitro de vídeo na final do baiano

O árbitro de vídeo está ao alcance das finais do Campeonato Baiano. Pelo menos é o que garante o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues. Segundo o organizador da competição, o primeiro e o segundo passos já foram dados: primeiro, constar no regulamento da competição, o que já acontece nesta edição; segundo, ter a autorização da Fifa. A FBF já enviou uma solicitação à entidade máxima do futebol para que possa utilizar a tecnologia e espera resposta. Se obtiver a liberação, a FBF pretende apresentar a proposta aos clubes que disputarem a final. O custo do sistema deve ser repassado às equipes envolvidas. No ano passado, a final do Pernambucano, entre Salgueiro e Sport, teve arbitragem de vídeo de forma pioneira entre os estaduais.

Time feminino? ‘Perdeu’, Bahia!

O Bahia perdeu a chance de ter o Lusaca, campeão baiano de futebol feminino, como seu time na modalidade. O presidente tricolor Guilherme Bellintani chegou a se encontrar com a direção da equipe feminina, mas não chegaram a um acordo. O PFC Cajazeiras acabou ‘abraçando’ o Lusaca. Lembrando que, pelas regras do Profut, o Bahia precisa constituir time feminino em 2018.

Cerva gelada facilitada

O sócio do Vitória tem mais facilidade para tomar uma gelada dentro do Barradão. Ele possui a opção de carregar o cartão do SMV com o valor que quiser em dinheiro e utilizá-lo até o final da temporada. Guichês exclusivos e promoções (duas cervas pelo preço de uma) tornam a opção atrativa. O sistema entrou em vigor contra o ABC, pelo Nordestão, dia 11.

Grama depende da Conmebol

Apesar do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, ter anunciado que a Fonte Nova receberia grama sintética em 2019, o planejamento pode ter que ser adiado por conta da Copa América, que será disputada no Brasil no ano que vem entre 14 de junho e 7 de julho. A mudança vai depender da Conmebol autorizar ou não o uso desse tipo de grama na competição.

Quanta sede!

No último sábado (17), durante o jogo entre Galícia 1x4 Teixeira de Freitas, pela 2ª divisão do Campeonato Baiano, a irrigação do gramado do estádio de Pituaçu foi ligada. O que fizeram os jogadores? Aproveitaram para beber água.

Baba de Marias chuteiras?

O Bahia selecionou sócias torcedoras com nome Maria para jogarem um baba no Fazendão. A ideia era fazer uma campanha ’Marias, tragam suas chuteiras!’, mas o clube julgou que brincar com o estereótipo não seria de bom tom. O baba foi realizado, mas sem ser divulgado dessa maneira, e teve participação das tricoloucas. O Vitória também terá um baba com sócias.

No escuro

A estrutura da 2ª Divisão segue devendo. No dia 11, o árbitro Moisés Ferreira Simão colocou na súmula do jogo entre Teixeira de Freitas e Conquista FC, em Teixeira de Freitas, que não havia água e energia no vestiário dos árbitros.

Nova carreira

Ex-goleiro de Bahia e Vitória, Emerson Ferretti anunciou que vai iniciar a carreira de professor. Ele postou em sua conta pessoal no Instagram que vai dar aulas em uma pós-graduação de gestão esportiva. Emerson é graduado em administração e pós-graduado em gestão esportiva. Ele foi presidente do Ypiranga entre 2012 e 2017.