Ferramenta programa celular para fazer o que você poderia esquecer

Uma das opções do aplicativo é desligar o WiFi do aparelho automaticamente em locais determinados; veja mais possibilidades

A rotina está corrida e o cérebro está cada vez mais esquecido? Perdeu o celular por aí e não consegue achar ou não lembrou de desativar o WiFi no meio de uma reunião? Imagine uma ferramenta que pudesse solucionar todos esses problemas, lembrando – e fazendo – o que você deveria ter feito.

Este sonho não está nada longe da realidade, já que tudo isso – e muito mais – é possível através de uma ferramenta chamada IFTTT. A plataforma, que mais parece uma secretária virtual, conecta diferentes serviços, como apps e redes sociais, e dá comandos automáticos, escolhidos pelo usuário.

Como funciona

Gratuito e intuitivo, o programa, somente disponível em inglês, é feito a partir do conceito que dá nome a plataforma: “IF This, Then That”. Em tradução livre: “Se isso acontecer, então acontecerá aquilo“. Por exemplo: “Se eu entrar no local X, então meu celular deverá ser desligado automaticamente”.



Pode parecer complicado de colocar em prática, mas o sistema não requer conhecimento algum em programação. Conhecer as funções disponíveis, chamadas no IFTTT de “receitas”, pode ajudar rapidamente no entendimento. As possibilidades contam com mais de um milhão de receitas e o usuário pode criar as próprias. Mais de 400 aplicativos funcionam com o IFTTT, incluindo Twitter, Google Drive, Twitch, Facebook, Instagram, Gmail e dispositivos como Google Home.

Como começar a usar

O cadastro é fácil: você pode baixar o app IFTTT (também com opção para iOS) no seu smartphone e conectar-se diretamente através da sua conta do Google ou Facebook. Uma vez no aplicativo – que também possui uma versão para web – você tem acesso ao “cardápio” de receitas. Ao escolher o que deseja ativar no seu aparelho, basta deixar no modo ‘on’ e observar a mágica acontecer no dia a dia.





Com alguns exemplos de 'receitas' é possível entender melhor o que a ferramenta pode fazer. Confira:

▉ Possibilidades com o Instagram:

A rede social mais utilizada da atualidade ganha funções automáticas com o uso do IFTTT. O recurso permite fazer o backup automático, em alta qualidade, de fotos de outros usuários do Instagram. É possível, por exemplo, selecionar a opção de salvar todas as fotos que forem curtidas por você. Existe também IFTTT para colecionar todas as fotos publicadas no Instagram de um evento específico, ou localização, e salvar no Dropbox. Além disso, existe a possibilidade de compartilhar automaticamente imagens em outras redes sociais, como Facebook e Twitter.

▉ Encontre seu celular:

Perdeu seu celular pela casa enquanto ele estava no modo silencioso? Envie uma mensagem escolhida por você que o fará aumentar o volume ao máximo para encontrá-lo.

▉ Programe locais em que o celular deve ficar no silencioso:

Há todo um conjunto de situações em que um celular apitando pode sinalizar desrespeito, como em uma reunião de trabalho, na escola do filho ou até em um casamento. Com esta receita é possível definir os locais onde o equipamento deve estar em silêncio ou vibrando de forma automática.

▉ Receba notificações quando o WiFi for desconectado:

Você pode estar no escritório, em casa ou na faculdade... Não são raros os momentos em que as conexões sem fio são misteriosamente interrompidas. Mas, e se estivermos esperando uma mensagem? Durante um aguardo, nem sempre estamos atentos aos ícones de conectividade do aparelho. Mas a solução chegou! É só selecionar esta opção para fazer com que notificações alertem sobre a queda da conexão.

▉ Salve suas mensagens de texto no Google Drive:

Assim como acontece com as ligações, você também pode fazer com que o seu celular envie as mensagens de texto diretamente para o Google Drive. Isso torna mais fácil o acesso e a localização delas no futuro, o que ainda pode fazer com que o espaço de armazenamento nos portáteis seja economizado.

▉ Avise quando estiver perto do local marcado:

Chegou na casa dos amigos ou do(a) namorado(a) e não está achando vaga? Quer deixar claro que não se atrasou, mas sim que ficou preso no engarrafamento logo ali pertinho? Enquanto você ainda está estacionando seu carro ou arrumando o cabelo, a chamada já está sendo realizada.

▉ Saiba quanto tempo passou no trabalho:

Para os dias em que o trabalho se estica e é preciso fazer contas à remuneração extra que é devida.

▉ Faça um relatório de suas viagens:

Existem várias formas de fazer com que o IFTTT entenda que você quer fazer relatórios de viagem, mas uma das mais simples é por meio do Google Drive. É necessário apenas precisa permitir que os recursos de localização estejam ativados.



▉ Retorne ligações (ou uma ligação específica) com uma mensagem:

Perdeu uma ligação e não pôde retornar, mas quer avisar onde está ou o motivo de não ter atendido? Uma mensagem programada pode chegar automaticamente no celular da pessoa que tentou entrar em contato com você.



▉ Poste a mesma mensagem em determinados dias da semana:

Com o IFTTT também é possível publicar uma mensagem em determinadas horas e dias de semana. A receita é útil, por exemplo, para divulgar um evento.

▉ Fique a par das receitas mais populares:

O que esta receita faz é enviar para o email, todos os dias, as receitas mais populares do momento ou que estão em “tendência”. Esta é uma forma simples e “preguiçosa” de ficar a conhecer novos comandos, sem ter que os procurar.



Com o IFTTT, ainda é possível se programar para a chuva, desligar o WiFi automaticamente, partilhar públicações do blog no LinkedIn automaticamente, salvar históricos das redes sociais, além de inúmeras outras opções.