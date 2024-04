CONCORDA?

Influencer viraliza ao reclamar de fedor dos europeus: 'Galera não toma banho'

"O pior é que é inverno, está todo mundo de casaco, e mesmo com a galera usando casaco está um fedor absurdo. Quando a gente viaja para a Europa no verão, é ainda pior. É desumano. A galera não toma banho. A gente vê várias pessoas com a pele super bem cuidada, você vê as meninas com a pele bem cuidada, com produtos caros, com o cabelo maravilhoso, mas elas são fedidas. É um fedor ácido que eu não sei dizer", disse.