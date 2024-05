NOVA CARREIRA?

Esposa de Messi arranca elogios ao estrear como atriz

Antonela Roccuzzo protagonizou um comercial da Lancôme

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 08:31

Antonela Roccuzzo estreia como atriz Crédito: Reprodução

A esposa do jogador de futebol Lionel Messi surpreendeu ao estrear como atriz em um comercial. Antonela Roccuzzo, que acumula 40 milhões de seguidores nas redes sociais, decidiu investir na nova carreira.

Ela, aliás, não se contenta com o título de esposa de craque. Empresária, Antonela começou a trabalhar com importantes marcas de luxo e se estabeleceu como influenciadora digital. Recentemente, viajou para Nova York com a Tiffany's e se juntou a uma das mais prestigiadas casas de fragrâncias e cosméticos do mundo, a Lancôme. Agora, a empresária decidiu também virar atriz.

Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo no seu Instagram para selar a nova colaboração em parceria com a marca parieense de perfumes. Na atuação, ela mostra sua rotina diária através de um clipe.

Nas imagens, ela aparece na cama, acordando de manhã e fazendo sua skincare. Em seguida, ela aparece se arrumando para se exercitar. "Não só me dá energia, como é muito importante para a saúde física e mental", continuou ela. Depois, já de banho tomado e com a roupa trocada, ela parepara um mate e mostra seu trabalho no jardim de casa.

Já pronta e vestida com outro look, ela abre uma caixa de presente com produtos da Lancôme. "Há ocasiões especiais para comemorar. Feliz Dia das Mães", finalizou.