Funcionário do metrô de Salvador morre eletrocutado em setor de manutenção

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (11), no bairro de Pirajá

Um funcionário que trabalhava dentro do setor de manutenção do metrô, no bairro de Pirajá, morreu eletrocutado na madrugada deste domingo (11). Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente aconteceu por volta de 1h20.

Às 4h30, o Cicom foi acionado para fazer a remoção do corpo do funcionário. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) foram acionadas, e, ao chegar ao local, encontraram o homem já morto.

Os policias isolaram a área e aguardaram a chegada da Polícia Técnica. O corpo foi removido da estação por volta de 8h.

Em nota, a CCR Metrô informou que está apurando as causas do acidente e prestando apoio à família.

Leia a nota na íntegra:

"A CCR Metrô Bahia informa que na madrugada deste sábado, 11, um colaborador da equipe de energia recebeu uma descarga elétrica no Pátio Pirajá, após realizar serviço de manutenção, e veio a óbito no local. A empresa lamenta o ocorrido e está apurando as circunstâncias e causas do acidente, e prestando o apoio necessário à família da vítima".