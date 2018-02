Gari realiza sonho e canta música no Carnaval ao lado do ídolo Xanddy

Ferrary, que ficou conhecido após matéria do CORREIO, compôs dezenas de músicas, incluindo uma para o Harmonia do Samba

O gari Carlos Correia, de 38 anos, tinha um sonho até esta segunda-feira (12). Não tem mais, porque já foi cumprido. Subiu no trio com o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, e cantou ao lado dele a música que fez para o ídolo, Que Molejo Massa.

O encontro foi promovido pela Skol. ‘Ferrary’, como ele é conhecido, chegou à Casa Skol, localizada na Barra, por volta das 18h. Estava nervoso. Meia hora depois, o trio do bloco Meu e Seu, puxado pelo Harmonia do Samba, se aproximou da varanda do camarote.

“Para a banda que eu quero falar com esse cara que me emocionou. Não só a mim, mas a toda a Bahia com o seu talento. Ferrary, gostei tanto da sua música que postei no meu Instagram. E agora quero te convidar para subir aqui no trio e cantar comigo”, disse Xanddy.

Ferrary virou notícia após uma matéria do CORREIO. Também apareceu na TV Bahia, cantando a música Que Molejo Massa. Conhecido entre os colegas de trabalho por cantar durante o serviço, ele já compôs músicas de Carnaval para dezenas de artistas, como Ivete Sangalo e Harmonia do Samba. Nunca teve uma canção gravada, porém.

Uma vez em cima do trio do Meu e Seu, Ferrary surpreendeu. Nem Xanddy nem o Harmonia do Samba conheciam a letra de Que Molejo Massa por completo – só sabiam o refrão. Mesmo assim, o gari ajudou a dar o tom e puxou a melodia. Suficiente para levantar a galera que estava no bloco e na pipoca do circuito Dodô.

Xanddy também ficou surpreso: “Rapaz, não só gostei da sua música, do timbre da sua voz, mas principalmente da sua marra”, brincou o cantor, imitando a pose do gari com o microfone.

No final, o ídolo do Harmonia do Samba fez a promessa: “quero te convidar para ir ao meu estúdio. Nós vamos gravar essa música e vai estourar no próximo Carnaval. Quero que você leve outras músicas suas para eu conhecer”.

Assim, Xanddy está perto de realizar outro sonho de Ferrary. “Eu queria que ele me lançasse na carreira artística. Gravasse minhas músicas, visse o meu talento. Vou fazer esse pedido a ele quando puder. Tomara que ele me ajude com isso”, disse.