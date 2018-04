Goleiro Rafael Santos deixa o Bahia e acerta com o Vila Nova

Rafael estava no tricolor desde o ano passado e fez apenas dois jogos pelo Esquadrão

O goleiro Rafael Santos não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta segunda-feira (9), o tricolor anunciou que o jogador rompeu o contrato com o clube em comum acordo. O destino de Rafael Santos será o Vila Nova, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Rafael nos procurou com uma proposta do Vila Nova, onde disputará a Série B e será um dos principais goleiros do elenco. A gente entendeu que, para o bem do jogador, que tem 29 anos, não iria impedir o prosseguimento da sua carreira. Sai pela porta da frente”, explicou o presidente Guilherme Bellintani.

Rafael Santos chegou ao Bahia durante o Brasileirão do ano passado e tinha contrato com o tricolor até o final da atual temporada. Este ano, ele fez dois jogos pelo Esquadrão e conquistou o título do Campeonato Baiano.

Com a saída de Rafael Santos, o técnico Guto Ferreira tem como opções os goleiros Douglas, Anderson e Cassiano, cria das divisões de base.