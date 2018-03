Gravação de novela da Globo movimenta a Feira de São Joaquim

Outros locais de Salvador também vão ser locações de Segundo Sol; veja datas

A Feira de São Joaquim, em Salvador, estava movimentada neste domingo (25). E não foi só por causa dos clientes querendo garantir a ceia da Semana Santa. O espaço serviu de cenário para a gravação de Segundo Sol, próxima novela das nove da TV Globo.

Vendedores e clientes pararam para ver a personagem Luzia, estrelada por Giovanna Antonelli, caminhando ao lado de Groa, vivido por André Dias, nos corredores da Feira.

“É sempre bom fazer novela, né?”, tira onda a vendedora Maria Oliveira, 44 anos. Ela diz que, dentre as estrelas globais, só havia encontrado no local a apresentadora Regina Casé. “Mas ela tava fazendo compras. Giovanna tava trabalhando. Deixei ela quieta. Já estava feliz em ver”, afirmou Maria, que vende cheiro verde há quatro anos no local e preferiu não tietar a estrela.

A auxiliar educacional Gilvane Ferreira, 47, gostou de ver os globais no local.

“Adoro novela, ainda mais quando é na Bahia. Bom pro povo ver como é lindo o nosso estado. A gente tem muita coisa pra mostrar”, diz ela, que comprou camarão seco e fresco, amendoim e castanha para a Semana Santa.

A novela vai contar a história de Beto Falcão, vivido por Emílio Dantas. O personagem foi estrela do axé na década de 90 mas entrou em decadência. Em 1999 ele é dado como morto e a notícia faz com que as vendas de suas obras disparem. Refugiado em uma cidade litorânea da Bahia, ele assume outra identidade e se apaixona pela personagem Luzia.

“Vem cá ver, o povo tá filmando ali!”, disse a coordenadora pedagógica Patrícia Almeida, 36, chamando a tia e a mãe. Ela vai à feira todos os domingos acompanhada da família. “É diferente, né? Novela das nove aqui! Não atrapalhou minha feira, não”, disse ela, animada, enquanto tentava tirar foto dos atores de longe.

A produção pedia silêncio para mais uma tomada e o vendedor Uriel Silva, 21, reclamava.

“Me deixe! Quer mandar na feira, é?”, dizia.

Perguntado se estava gostando da movimentação, fez pouco caso: “Eu nem assisto novela”.

A conversa mudou de tom quando ele viu a estrela principal. “É Giovanna ali? Ela é bonita”, disse Uriel, com um sorriso no rosto, enquanto atendia aos clientes.

O vendedor Carlos Antônio, 60, gostou de “emprestar” sua barraca, onde vende bebidas caseiras, para a produção do folhetim.

“Gostei muito. Nunca tinha participado de nada aqui. Movimentou ainda mais a feira”, comentou.

'Segundo Sol' é escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Dennis Carvalho e direção geral de Maria de Médicis. A novela tem o baiano Vladimir Brichta no elenco, além de Adriana Esteves, sua esposa, e Deborah Secco. A estreia está prevista para maio.

Nas próximas duas semanas a novela ainda será gravada em outros pontos da cidade, o que provocará diversas modificações no trânsito em alguns horários, já anunciadas pela Transalvador.

Veja os locais que vão virar set de filmagem: