Guto Ferreira é internado após quadro de arritmia cardíaca

Técnico tricolor já recebeu alta do hospital e comandará treino no Fazendão na tarde de hoje

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, precisou ser internado em um hospital de Salvador na madrugada desta quarta-feira (4) após apresentar arritimia cardíaca. Ele começou a se sentir mal em um restaurante, durante o jantar da noite de terça-feira (3). Segundo o boletim médico divulgado, o quadro foi controlado pela equipe médica e Guto Ferreira recebeu alta nesta manhã.

"Deu entrada na madrugada desta quarta-feira (4) no Hospital da Bahia, Augusto Ferreira, Guto, técnico do Esporte Clube Bahia, com quadro de arritmia cardíaca. O paciente foi medicado e revertida a arritmia pela equipe de cardiologia do hospital, obteve alta hospitalar às 10h45, devendo retornar nesta quinta-feita (5) para submeter a um check-up cardiológico", diz o boletim médico.

Guto Ferreira passa bem, está em casa e vai comandar o treino do Bahia agendado para às 15h30 desta quarta-feira (4), no Fazendão. O estresse pré-clássico e problemas pessoais contribuíram para que Guto Ferreira passasse mal. O tricolor decidirá o título do Campeonato Baiano contra o Vitória, no domingo, às 16h, no Barradão.