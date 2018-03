Incêndio atinge garagem de ônibus em Campinas de Pirajá

Fogo atingiu dois ônibus, que ficaram completamente destruídos

Um incêndio atingiu a garagem da empresa OT Trans, em Campinas de Pirajá, na noite deste sábado (17). O fogo começou por volta das 18h40 e atingiu dois ônibus, que ficaram completamente destruídos.

A suspeita é que as chamas tenham sido iniciadas por uma pane elétrica em um dos veículos incendiados, segundo Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por trabalhadores e conseguiu controlar o incêndio. A Coelba também foi acionada, em função do risco de as chamas atingirem a rede elétrica da região.

De acordo com Daniel Mota, os motoristas que estavam na garagem no momento do incêndio ajudaram a recolher os veículos que estavam próximos dos ônibus queimados, para evitar uma tragédia maior. Além disso, a garagem não estava cheia, pois os ônibus ainda não haviam sido recolhidos.

Imagem de um dos ônibus destruídos na garagem da OT Trans (Foto: Daniel Mota/ Sindicato dos Rodoviários)

"Era horário de trabalho, os veículos estavam na rua rodando. Aqueles que estavam próximos dos que estavam queimando foram retirados pelos motoristas. Ficamos preocupados com a integridade dos profissionais, mas ninguém se feriu", reiterou Mota.

Ele não soube dizer a idade dos veículos, mas enfatizou que a frota da OT Trans era nova. Diretores da empresa foram ao local assim que souberam do incêndio e acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros. Procurados pelo CORREIO, preferiram não se pronunciar.

Veja o vídeo enviado por uma leitora do CORREIO: