Incêndio destrói Kombi na Avenida Anita Garibaldi

Trânsito na região ficou lento durante combate ao incêndio

Uma Kombi branca, de placa JNN9512, pegou fogo por volta das 8h30 desta quinta-feira (1) na Avenida Anita Garibaldi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro foi completamente destruído pelas chamas. Não houve feridos.

O dono do veículo não foi encontrado no local do incêndio, que ocorreu antes da subida para o viaduto que liga a avenida para a Federação.

(Foto: Victor Fonseca - Leitor CORREIO/WhastApp) (Foto: Victor Fonseca - Leitor CORREIO/WhastApp) (Foto: Victor Fonseca - Leitor CORREIO/WhastApp) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Em função do combate ao incêndio, o trânsito ficou lento na região. Durante o combate às chamas o trânsito no local chegou a ser desviado pela Transalvador e Polícia Militar. O carro será levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado.

Segundo a Transalvador além do incêndio, uma obra na Garibaldi, sentido Centro, nas imediações do monumento a Clériston Andrade, também provoca lentidão.