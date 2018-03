Incêndio em marina na Cidade Baixa atinge ao menos 30 lanchas

Número de embarcações ainda é parcial

Embarções em chamas na Cidade Baixa

(Foto do leitor)

Um incêndio de grande proporções atinge a Marina Bonfim, localizado na Rua Arthur Matos, na Cidade Baixa, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas estão atingindo algumas embarcações que estavam no estaleiro. O presidente da Associação de Lanchas da Bahia, Darlan Ribeiro, informou que as chamas atingiram mais de 30 lanchas - das 50 que estavam no local.

"São lanchas de pequeno, médio e grande porte.Tem gente aqui que teve perda total e isso tá preocupando, porque algumas embarcações não têm seguro. Mas vamos tentar tomar providências", comentou Ribeiro. Ainda segundo ele, o espaço pode comportar mais de 200 embarções. A fumaça forte que se espalha assustou moradores da região.

Ainda conforme a corporação, três equipes já foram descolocadas para a região. Há no local ainda um caminhão do Exército. O Centro de Comunicação Integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (Cicom-SSP) informou que o fogo começou por volta das 13h40. Não informaçãos sobre feridos.

É possível ver fumaça em frente à Igreja do Bonfim (Foto do Leitor)

A psicológa Graciele Gentil, 25 anos, mora na frente do estaleiro. Ela conta que começou ver as primeiras fumaças por volta das 12h. "Eu estava na parte de cima da minha casa. Pensei até que tivessem queimando pneu, mas a fumaça preta foi aumentado e as explosões também. Tá todo mundo com as janelas fechadas por causa da fumaça", contou ela.

Ainda segundo Graciele, uma senhora chegou a passar mal por causa do fogo. "Uma mulher desmaiou, mas o pessoal levou ela pro hospital. Tem muita gente aqui ajudando a acabar com o fogo. Já tiraram umas 20 lanchas de lá", completou.

Morador da região, Devid Teles, 34 anos, foi uma das pessoas que ajudou a retirar as lanchas do local. Ele afirmou que chegou a ver quando a primeira lancha "pegou fogo". "Eu vi que pegou na primeira lancha lá no fundo. Aí foi pegando uma na outra. A comunidade que chegou retirando embarções", diz.

Um dono de uma lancha, que não quis se identificar, chegou ao local e conseguiu salvar a embarcação. "Só chamuscou um pouco, mas está salvo. Os meninos puxaram logo", falou. Ele acha que o prejuízo é de R$ 5 mil. A lancha, segundo ele, vale R$ 300 mil. "Espero que o seguro da Marinha cubra. Se não, o meu cobre", completou. Ainda segundo moradores da região, as lanchas estavam dentro do estaleiro quando o incêndio começou.

Prejuizo

O prejuizo do incêndio já começa a afetar os donos das embarcações.

O site da Bahia Marina informa que existe um serviço de segurança especializada para atender às situações de emergência. O CORREIO tentou contato com a empresa, mas nenhum funcionário falou.



Quase três horas após, o incêndio ainda continua na região.