Inscrições para creche e colégios da PM na Bahia estão abertas

Interessados têm até dia 7 para se inscrever; sorteio é no dia 12

Começam nesta terça-feira (2) as inscrições para concorrer às vagas para a Creche Nossa Senhora das Graças e para 14 unidades do Colégio da Polícia Militar em toodo o estado. Os interessados têm até 18h do domingo (7) para se inscrever pelo site disponibilizado pela PM (clique aqui). O sorteio será no dia 12 de janeiro.

Das 32 vagas oferecidas para a creche, 70% são destinadas a crianças entre dois e cinco anos, filhos de servidores militares. Os outros 30% são ofertados para a população civil.

Já nas unidades do CPM em Salvador, nos bairros do Dendezeiros, Ribeira, Luís Tarquínio, Cajazeiras e Lobato, na Região Metropolitana, em Candeias, e nos municípios de Feira de Santana, Alagoinhas, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Jequié e Vitória da Conquista serão admitidos 2.698 estudantes.

Das vagas nos CPMs, 40 são para o Ensino Fundamental I - do 1º ao 5º ano -, 2.068 são para o Ensino Fundamental II - do 6º ao 9º ano - e 590 para o Ensino Médio. Em Salvador, 70% das vagas ficam com filhos de servidores militares estaduais e servidores públicos civis da PM e dos Bombeiros, professores e demais servidores públicos civis da Secretaria da Educação. As outras 30% ficam para a população civil.

Nas unidades da RMS e interior, a divisão é feita meio a meio.