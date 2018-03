Instagram pode voltar a mostrar os posts em ordem cronológica

Com a mudança, acompanhar as publicações dos amigos vai ficar muito mais fácil

Desde que o Instagram foi comprado pelo Facebook, o algoritmo da rede social de fotos e vídeos foi modificado. Com isso, as publicações, que antes apareciam por ordem cronológica, passaram a aparecer por ordem de relevância. A mudança deixou muitos usuários insatisfeitos, já que muitos posts de amigos simplesmente desapareceram. Porém, parece que a rede social está secretamente colocando o algoritmo original em alguns perfis. Ou seja: as publicações estão voltando a aparecer por ordem de postagem.

Um dos primeiros a notar a diferença foi o fotógrafo Jack Harding, que explicou tudo o que notou no stories do Instagram dele. “O Instagram voltou com a ordem cronológica. Eu fico pensando se isso é bom ou ruim”, disse ele.

Em seguida, começou a explicar o que mudou e como tudo estava funcionando na conta dele. “Já notei que estou vendo a página de pessoas que não via faz tempo. Esse algoritmo é com certeza melhor, mesmo que grandes empresas saiam perdendo”, comentou.



Jack ainda explica que aparecer uma novidade no Instagram dele não é incrível, já que ele utiliza a versão beta do app - uma versão de testes em aplicativos. Isso significa que antes mesmo de saber se irão usar a alteração, eles observam se vai realmente funcionar ou não, aplicando as mudanças nessas contas. Logo, ainda não dá para saber se vai ou não passar da fase de teste para chegar nos celulares e computadores.