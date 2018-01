Instrumentos musicais de Caetano Veloso são recuperados na Bahia

PM trocou tiro com suspeitos em Ibirapitanga, mas eles conseguiram fugir

Os instrumentos musicais do cantor e compositor Caetano Veloso foram recuperados na madrugada deste sábado (20), em Ibirapitanga, no sul do estado, próximo de onde aconteceu o roubo. A Polícia Militar trocou tiros com suspeitos no local, mas os bandidos conseguiram fugir.

O material foi recuperado por policiais Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Cacaueira) e da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba). Eles fizeram buscas na região depois de uma investigação coordenada pela 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

No local, uma região conhecida como Revés, os policiais encontraram a maior parte dos instrumentos e o carro roubados, além dos suspeitos - a PM não divulgou quantos -, que acabaram escapando.

Segundo o depoimento do motorista que dirigia o carro no momento do roubo, faltam somente cerca de quatro itens roubados. Foram recuperados pela PM o carro Gol e o reboque usados para o transporte; quatro movielights, um piano Fender, duas malas de produção, um case pelican, um hack de airne, quatro violôes e itens dos cenários.

O major Sandro Ferreira, comandante da Cipe/Cacaueira, contou que informações da população foram essenciais para a ação. "Chegamos perto de alcançá-los (os suspeitos), mas no confronto eles conseguiram fugir pela mata", explica. O delegado Flávio Góis, diretor do Departamento de Polícia do Interior, diz que as buscas pelos suspeitos vai continuar. "Já temos alguns indícios sobre quem são essas essas pessoas e em breve devemos apresentá-los a sociedade".

Veja fotos de parte do que foi recuperado:

Roubo

Na carga roubada estava o violão usado pelo artista em apresentações. De modelo único, foi feito sob encomenda em 2010 por um dos luthiers pioneiros no Brasil, Antonio Tessarin.Também foi levado o violão elétrico usado por Caetano, outro violão acústico levado por seu filho Tom, dois teclados Fender Rhodes, o contrabaixo elétrico usado pelo músico Alexandre Kassim e um violoncelo.

Os equipamentos de luz do show também estavam na carga roubada. O material é de alta qualidade e preço. A mesa de luz usada no show do tipo Pearl Avolite custa mais de R$ 18 mil, se nova, e R$ 10 mil, caso seja usada. A lunch box (equipamento de áudio) vale entre R$ 2 mil e R$ 3 mil e cada um dos quatro fones de ouvido da marca Shure usados no show custa 899 dólares na loja virtual da marca.

Até o cenário do espetáculo foi levado pelos ladrões. Desenvolvido pelo cenógrafo Hélio Eichbauer, profissional premiado e autor do cenário do clássico do teatro brasileiro “O Rei da Vela”, de Oswald de Andrade e com direção de José Celso Martinez Corrêa, o conjunto era composto de um telão 5mx9m, quatro pernas de cenário na cor amarela, um ciclorama, uma lona amarela de 5mx9m e uma corrente. Duas malas contendo os figurinos dos artistas também estavam na carga.

O material foi levado por homens fortemente armados entre a estrada de Itacaré e Maraú. O motorista que levava a carga prestou queixa na Delegacia de Ibirapitanga.