Já em Salvador, Cristaldo está perto de acertar com o Vitória

Atacante chegou a ser oferecido ao Bahia, mas negocia os últimos detalhes para assinar com o Leão

O técnico Vagner Mancini pode ganhar mais um reforço para setor de ataque nos próximos dias. De acordo com apuração do CORREIO, o atacante argentino Jonathan Cristaldo está perto de ser anunciado como novo contratado do clube. O jogador já está em Salvador e negocia os últimos detalhes para fazer exames médicos e assinar com o Leão.

Aos 28 anos, Cristaldo está sem clube desde que rescindiu contrato com o Vélez Sarsfield, da Argentina. O atacante ganhou destaque no Brasil defendendo o Palmeiras entre 2014 e 2016. Além do clube paulista, ele passou ainda por equipes como Metalist, da Ucrânia, Bologna, da Itália, Cruz Azul e Monterrey, ambos do México.



Antes de acertar com o Vitória, Cristaldo chegou a ser oferecido ao Bahia, mas as negociações não avançaram. Caso o acordo com o rubro-negro seja concretizado, o argentino chega para ocupar a lacuna deixada após saídas de Kieza e Santiago Tréllez, negociados com Botafogo e São Paulo, respectivamente.

Na última sexta-feira (2), a diretoria do Vitória anunciou as contratações do zagueiro Walisson Maia, do lateral Pedro Botelho, do Meia alemão Baumjohann e do atacante Jonatas Belusso. O Leão tem acerto encaminhado também com o volante Rodrigo Andrade, que estava no Paysandu.