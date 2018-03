Jovem de 19 anos morre após ser atropelada no Imbuí

Outro acidente com morte foi registrado na manhã deste domingo (11), em Águas Claras

Uma jovem de 19 anos morreu após ser atropelada na noite deste sábado (10), no bairro do Imbuí, em Salvador. Laura Lavínia foi atingida por um micro-ônibus na Avenida Jorge Amado, não resistiu ao impacto e morreu no local. O atropelamento aconteceu por volta das 18h, próximo a um posto policial que fica na praça do bairro, sentido Orla.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para realizar o socorro da jovem, mas, ao chegar ao local, constatou que Laura já estava morta. A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou ao local para realizar a perícia por volta das 23h. Por conta da demora na remoção do corpo, testemunhas que passavam pelo local chegaram a fazer um protesto. A Polícia Militar foi enviada para negociar a liberação da vida com os manifestantes.

De acordo com amigos da vítima, Laura estava a caminho do aniversário de uma amiga no bairro. Ainda não há informações sobre o sepultamento da jovem.

"Primeiro uma van a atropelou, depois o micro-ônibus passou por cima.O corpo ficou no chão até umas 22h. O acidente aconteceu umas 18h30,", disse o porteiro de um prédio que preferiu não se identificar. Segundo a Polícia Militar, o motorista do micro-ônibus foi encaminhado para a 9ª delegacia e posteriormente para a Central de Flagrantes.

Em pouco menos de 12 horas, Salvador registrou dois acidentes de trânsito com mortes. O outro aconteceu na manhã deste domingo (12), na Via Regional, em Águas Claras. De acordo com a Transalvador, um motociclista morreu após colidir com um carro, logo após a Limpurb, em Águas Claras. Por conta do baixo fluxo de carros no local durante o fim de semana, não foram registradas retenções no trânsito. Não há informações sobre a identidade da vítima.