Lutando contra calor, Lucas Marques fala da sua versatilidade

Jogador riu ao contar como tem sido sua difícil adaptação ao calor de Salvador

A cara de alívio ao entrar na sala com ar-condicionado entregava a felicidade de Lucas Marques. Um dos reforços do Vitória para a temporada, ele ainda tenta se acostumar com o clima quente de Salvador. Não é para menos. O volante, de 22 anos, viveu durante toda a sua vida em locais de baixa temperatura.

Risonho, o jogador não tem muito tempo em solo baiano e admite quem tem sido difícil se acostumar com o clima da cidade, mas promete que, em breve, estará adaptado. "Eu sou natural de São Paulo e, desde meus 13 anos, estou no Sul. Comecei no Juventude, depois fui para o Inter e Chapecoense. Então, fui subindo o frio, né? Agora eu estou conhecendo o calor de Salvador. Antes vinha só para jogar e sofria bastante. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível. Preciso de uma semana, no máximo", brincou.

Versátil, Lucas joga tanto de primeiro, como de segundo volante, e chega ao rubro-negro com o aval do técnico Vagner Mancini. Foi o treinador, inclusive, quem pediu a contratação do atleta na época em que montou o elenco da Chapecoense, no ano passado. "Eu jogo tanto de primeiro volante, como de segundo volante. Minhas principais características são a chegada à frente e chute de fora da área. Gosto bastante de chegar na área para finalizar", adianta ele, que entrega uma ansiedade para disputar a Copa do Nordeste.

"Essa competição cresceu muito nos últimos anos. Lá para o lado de baixo do país, muita gente fala da Copa do Nordeste. A gente vê que chega nas fases finais e tem muita emoção nos jogos, estádios lotados. O Vitória vem de uma edição que perdeu a classificação para o rival, então tem uma pressão maior. Agora estamos nos preparando muito bem para conquistar esse título e dar uma moral para o Brasileiro", revela o volante. O Vitória estreia na competição no dia 16, contra o Globo, fora de casa, às 21h45.