Mais de 22 mil vagas em todo o Brasil

São pelo menos 22.760 vagas com inscrições abertas nesta semana em todo o Brasil para aqueles que desejam ingressar na carreira pública. As vagas são para cargos de todos os níveis de escolaridade e os salários, além da estabilidade empregatícia, atraem.

“Apesar de ser um ano eleitoral, há muitos concursos com vagas em aberto e aguardados também, com editais muito parecidos, o que ajuda na preparação do concurseiro”, avalia o professor de Direito Penal e Processual Osmar Palma.

Especialista na área, o professor Osmar Prado destaca vantagens dos certames que acontecem no ano: "Os editais são muito parecidos".

Ainda de acordo com ele, outra vantagem para quem deseja conquistar a aprovação é que muitos dos concursos em aberto possuem a mesma banca. “Além das vagas abertas, há iminência da abertura de vagas para outros certames como o da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. 2018 e 2019 são os anos dos concursos públicos. Isso dá condições de você se preparar para mais de um, ao mesmo tempo”.

Oportunidades

Entre as vagas que estão em aberto, 44 são oferecidas pela Prefeitura de Chopinzinho, no Paraná. Lá, os cargos têm remuneração de até R$ 15.331,28. As inscrições são realizadas através do site concursosfau.com.br até o dia 17 de abril. As taxas variam de acordo com a vaga desejada, sendo R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 160 para superior.

No certame da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) são oito oportunidades com inscrições abertas até o dia 20 de abril, pelo site funcamp.unicamp.br. O valor da taxa, contudo, não foi informado. Quem for selecionado pode receber um retorno mensal de até R$ 14,3 mil, a depender da especificidade do cargo.

Há processos seletivos com vagas também na Bahia. A Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb) é mais uma instituição que abriu as inscrições para preenchimento de 91 postos de trabalho para candidatos com nível superior na área de Tecnologia da Informação. Os interessados têm até o dia 23 de abril para se inscrever pelo site institutoaocp.org.br, com taxa de R$ 80. Para os selecionados, o salário pode chegar a R$ 6.626,98.

Educação

Só a área de educação oferece 4.002 das mais de 22 mil vagas abertas espalhadas por todo o Brasil. No Pará, o estado vai selecionar 2.112 professores. A remuneração é de R$ 1.927. A realização das inscrições vai até o dia 2 de maio, com taxa de R$ 140, pelo site consulplan.net.

No sudeste do país, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais oferece duas vagas também para cargo de docência. A inscrição é feita pelo site portal.ifsuldeminas.edu.br até o dia 15 de abril, com taxa de R$ 100. A remuneração é de R$ 9.585,67.





Confira mais vagas abertas no Brasil

Instituição Vagas Nível Remuneração Inscrição

Prefeitura de Campos Sales (CE) 249 Todos R$ 7,500.00 29.04/idib.org.br

Câmara Municipal de Magalhães de Almeida (MA) 6 Fundamental e Médio R$ 1.200,00 29.04/idib.org.br Prefeitura de Japoatã (SE) 44 Todos R$ 3.000,00 20.04/planejarconcursos.com.br Prefeitura de Tacaratu (PE) 294 Todos R$ 10.000,00 30.04/site.admtec.org.br Cons. Púb. Interfed. Saúde de Feira de Santana 37 Médio e Superior R$ 4.388,32 15.04/fundacaocefetbahia.org.br Prefeitura de Tacaratu (PE) 294 Todos os níveis R$ 10.000,00 30.04/admtec.org.br Banco do Estado do Pará S.A. 119 Médio e Superior R$ 5.676,12 16.04/portalfadesp.org.bro Consórcio Púb. Interfed. de Saúde Reconvale 47 Médio e Superior R$ 4.388,32 15.04/fundacaocefetbahia.org.br Pref. Municipal de Pará de Minas (MG) 1.217 Todos R$ 3.664,66 04.05/gestaodeconcursos.com.br

TRT-RJ Não informa Superior R$ 11.890,83 19.04/institutoaocp.org.br Prefeit. de Paranaguaia (GO) 154 Todos R$ 2.795,11 27.04/paranaiguara.go.gov.br Secretaria de Estado da Saúde (DF) 414 Médio e Superior R$ 12.654,00 30.04/iades.com.br Câmara de Nova Odessa (SP) 05 Médio e Superior R$ 8.680,62 05.04/vunesp.com.br Ministério da Saúde 3592 Médio e Superior R$ 5.815,00 30.04/portaldgh.saude.gov.br Corpo de Bombeiros Militar (MG) 30 Médio R$ 5.769,42 09.05/gestaodeconcursos.com.br

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) 50 Superior R$ 22.213,43 30.04/concursosfcc.com.br Defensoria Pública (RS) 50 Superior R$ 22.213,43 30.04/concursosfcc.com.br







