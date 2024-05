SALVADOR

Justiça afasta das atividades o ginecologista denunciado por crimes sexuais contra pacientes

A Justiça determinou o afastamento do médico ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira, de 71 anos, de suas atividades até a conclusão do processo judicial que envolve denúncias de crimes sexuais contra ele, em Salvador. O profissional foi denunciado por 16 pacientes em 2023. Sete denúncias foram feitas ao Conselho Regional de Medicina (Cremeb).

Três denunciantes conversaram, em anonimato, com o CORREIO. Uma delas foi a comunicóloga Suzana (nome fictício), de 24 anos. Ela era paciente de Elziro na clínica CAM, no Itaigara, desde 2020 e, em 2021, sentiu dois toques que a deixaram desconfortável. A jovem, porém, entrou em estado de negação e se manteve em silêncio. Foi numa nova consulta, no ano passado, que ela se deu conta de que o desconforto tinha fundamento.

"Fui ao consultório dele apenas para solicitar o requerimento de exames; não houve exame físico. Mas, do momento que eu sentei na cadeira até o momento que saí, ele não tirava os olhos de meus seios. Ficou os cerca de 15 minutos da consulta olhando fixamente", recordou Suzana. Ao fim do atendimento, o suspeito, então, teria pedido que ela abaixasse a máscara que usava, a fim de ver seu rosto.

"Eu me neguei e disse que não iria tirar, por causa da Covid, e ele adotou uma postura extremamente agressiva, pedindo que eu tirasse e [dizendo] que era besteira minha e que ele não estava com Covid. Eu continuei negando e fui embora", contou ela, que registrou queixa na ouvidoria da clínica. "Cerca de três dias depois, eles [a unidade] retornaram falando que haviam investigado e que esse não era o comportamento do médico, que ele era antigo na casa e que eles queriam me oferecer uma consulta gratuita com qualquer outro médico, para reverter a situação. Um total descaso com o ocorrido comigo", lamentou a jovem.