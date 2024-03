CRIME

Ginecologista é indiciado por importunação sexual na Bahia

No total, 16 denúncias foram feitas contra o médico; seis foram encaminhadas à justiça

Sete denúncias também foram feitas ao Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb). Segundo informações da TV Bahia, três denúncias foram arquivadas e quatro estão sendo apuradas pelo órgão. O Cremeb instalou um processo ético-profissional para investigar a conduta do médico. Ele tem o prazo de até 30 dias para apresentar a sua defesa.

Em nota enviada à TV Bahia, a defesa do médico negou as acusações e afirmou que Elziro “permanece a disposição das autoridades, firme no propósito de recuperar a sua honra”.