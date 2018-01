Mais dinheiro em 2018

Por Edísio Freire

Qual o percentual do meu rendimento mensal que posso retirar para iniciar uma reserva sem comprometer meu orçamento? Victor Vasconcelos

Olá Victor. Essa é uma pergunta clássica que eu respondo de forma pouco convencional. O primeiro ponto é entender quanto do seu orçamento você gasta por mês. Esse é o ponto central, pois só assim saberá qual a sua capacidade de poupar. Não existe valor padrão para começar a montar uma reserva, nem tão pouco nenhuma regra que imponha que a forma correta é guardar 30%, 25% ou 20% do seu salário. Eu oriento que o valor adequado a ser guardado por mês, é aquele que for adequado ao seu orçamento, independentemente de quanto seja. Se só puder guardar 5% de sua renda, faça, é melhor do que não guardar nada, não acha? Não importa se é pouco ou muito, o importante é construir a disciplina de poupar, assim, vai começar a criar o hábito de reservar parte do ganha e quando sentir os efeitos positivos disso, automaticamente se esforçará para guardar cada vez mais.





Vale mais a pena manter a conta vinculada no Bradesco ou transferir o que eu tenho para um produto novo lançado pelo Nubank, o Nuconta? Qual é mais vantajoso?Ronney Pereira

Olá Ronney. Provavelmente essa deva ser a dúvida de muitas pessoas, principalmente com o surgimento de bancos digitais. Os Bancos tradicionais costumam cobrar taxas para as principais operações bancárias e os custos médios chegam a quase 100 reais por mês, dependendo do banco e do perfil da conta. Os bancos digitais, existem outros além do que você citou, oferecem conta corrente a custo zero, ou com taxas bem baixas e com um serviço muito melhor que alguns dos bancos que conhecemos. É possível fazer TED, Pagamentos, Débito em Conta de contas de consumo, dentre outros serviços, sem custos e com mais agilidade. Existem algumas diferenças práticas, como o depósito por exemplo. Como esses bancos não possuem agências físicas, a forma de receber depósito é através de boleto bancário, isso mesmo, você emite um boleto e envia para pagamento, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. As contas recebem TED e DOC normalmente e os saques podem ser feitos nos caixas 24 horas. É muito bom para movimentações de pequeno e médio porte, com baixo custo e em alguns casos, com mais agilidade.





Quais são as projeções da economia para 2018, Edisio? Marcelo Santos

Olá Marcelo. O cenário econômico vem apresentando sinais de melhora, com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, que incentiva investimentos na economia real melhorando o índice de desemprego, além da melhora do PIB, que se recuperou bem no último trimestre de 2017. Para 2018, espera-se que a economia continue a crescer, motivada pela redução da taxa de juros, que ainda deve cair mais um pouco, melhorando a oferta de emprego e a circulação de moeda. Com a recuperação do emprego a demanda agregada aumentará e isso é ótimo para economia, pois significa mais consumo, mais renda circulando e melhor crescimento econômico. Isso se dá por um conjunto de fatores, dentre eles a redução dos juros da economia, aliado a alguns cortes de gastos. Inclusive, se a reforma da previdência tivesse sido aprovada no início do segundo semestre de 2017, provavelmente estaríamos falando em um crescimento da economia na ordem de 4%. Claro que são dados baseados em estudos econômicos, e podem se confirmar se não houver nenhum relevante escândalo que exponha o País ainda mais ao risco e desestabilize a economia.