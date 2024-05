Farol Econômico

Mataripe projeta melhorar em 80% redução nas emissões de CO2

Unidade de refino evitou lançar 7,5 mil toneladas de gás na atmosfera desde 2021

Donaldson Gomes

Publicado em 9 de maio de 2024 às 05:00

Refinaria Mataripe investe em automação Crédito: Divulgação

Mais automação, menos emissões

A Refinaria de Mataripe, da Acelen desde 2021, reduziu em 7.501 toneladas as emissões de CO2 apenas com a adoção de projetos internos de automação e Indústria 4.0. O montante representa o plantio de 626 hectares de árvores, o equivalente a 579 campos de futebol. Em 2024, a previsão é reduzir ainda mais as emissões de CO2, com resultados 80% maiores. Entre as soluções implementadas na planta industrial constam ainda o Centro de Operações Integradas, otimizador de energia em tempo real e câmeras termográficas para monitoramento do flare. A conclusão da implantação do sistema para otimização energética em tempo real (ERTO) na planta contribui para a efetivação de novas ações potenciais de redução de consumo de energia.

Transformação digital

O VP de Operações da Refinaria de Mataripe, Celso Ferreira, diz que, além da redução de CO2, as iniciativas de transformação digital trouxeram outros benefícios para a empresa. “Tivemos ganhos em termos de otimização de custos, segurança e confiabilidade com o programa como um todo. A área industrial foi a que mais recebeu iniciativas tecnológicas, com incrementos na manutenção preditiva, criação de sistemas para gestão de alarmes inibidos, e do conjunto de soluções para gestão em malhas de segurança”, comenta Celso.

Óleo e gás

Produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, sediada em Mata de São João, a PetroReconcavo registrou um Ebitda de R$ 353 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 8% em relação aos três meses anteriores. Excluindo o efeito não recorrente associado ao earnout da aquisição da SPE Tiêta, o resultado teria atingido R$ 375 milhões. A companhia encerrou o trimestre com uma produção média de 26,4 mil boe/dia, 4% superior ao trimestre anterior. Por outro lado, a produção do Ativo Bahia caiu 2% devido a intervenções em dois poços de alta vazão no campo de Tiê, além dos desafios relacionados às interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Mais vendas

A administradora de shopping centers Ancar Ivanhoe – que na Bahia é responsável pelo Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas – estima um crescimento de 8% nas vendas para o Dia das Mães neste ano. Com 25 empreendimentos em todo o Brasil, a empresa, que na Bahia é responsável pelo Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, espera um crescimento ainda maior nas operações de alimentação (13%) e de artigos presenteáveis (10%). Ainda segundo a companhia, o maior volume de vendas, mais uma vez, virá de lojas de departamentos, alimentação, vestuário, calçados e eletrodomésticos/eletroeletrônicos. No Parque Shopping Bahia, com o mote “Celebre o Dia das Mães”, uma promoção na modalidade compre e ganhe está em vigor para incrementar ainda mais as vendas.

Beleza e cosméticos

Segundo pesquisa do Instituto Opinion Box, a categoria de beleza e cosméticos é a segunda divisão mais buscada por consumidores como alternativa presenteável, com um desembolso médio entre R$ 50 e R$ 200. Para o Boticário, líder na categoria, a projeção de crescimento é de 82% no comparativo com 2023. Segundo Diego Costa, diretor-executivo de categorias de perfumes e gifts do Grupo Boticário, todo o movimento de presentear e o reforço da liderança do Boticário na categoria é a representação da relevância e importância da marca em atender às necessidades e expectativas de milhares de lares brasileiros.

Menos sal

Boa notícia para as mamães, os preços médios dos 23 presentes mais comuns no dia delas teve alta de apenas 0,57% nos últimos doze meses. Só para comparação, no mesmo período do ano passado, o aumento tinha sido de 10,05%. Se procurar direito, têm até itens com retrações de preços, como é o caso de alguns eletrônicos e eletrodomésticos, como a TV, 10,18% mais baratas, e máquinas de lavar, que tiveram retração de 6,55%.

Fibras naturais