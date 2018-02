MEC e Senai falam sobre novo ensino médio em debate pelo Facebook

Ministra interina e diretor de órgão vão discutir implantação e responder internautas

A ministra interina da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, e o diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Rafael Lucchesi, que também é diretor-superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi), participam, nesta quinta-feira (1º), a partir das 10h30, de um bate-papo ao vivo na página do Facebook do Senai (clique aqui para acessar).

Os dois vão debater os desafios de implantação do novo ensino médio, especialmente do ponto de vista da oferta da formação técnica e profissional, e responder a perguntas feitas pelos internautas, em tempo real.

Na ocasião, será discutida a experiência pedagógica iniciada pelo Sesi, em parceria com o Senai, de implantação do novo ensino médio integrado ao curso técnico de Eletrotécnica.

A primeira turma começou nesta segunda-feira (29) em Aparecida de Goiânia (GO). Outras turmas vão iniciar as aulas entre os dias 1º e 15 de fevereiro no Espírito Santo, na Bahia, em Alagoas e no Ceará. Ao final de três anos, os alunos terão o diploma de conclusão do ensino médio e de profissional técnico em Eletrotécnica.

A proposta pedagógica prevê que, no primeiro ano, já ocorra uma preparação para o mundo do trabalho que inclui iniciação profissional para a indústria, orientação profissional e desenvolvimento de competências socio-emocionais.

No segundo ano, além das áreas de conhecimento, os alunos terão acesso aos fundamentos e práticas de formação para a área industrial de energia.

Já no terceiro ano, a carga horária prevista para a formação técnica e profissional será dedicada às aprendizagens específicas do curso técnico em Eletrotécnica, com possibilidade de certificações intermediárias ao longo do itinerário formativo.

O bate-papo será mediado pela jornalista da Agência Brasil Mariana Tokarnia, diretora da Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca).