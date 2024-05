DONA CABELUDA

Cachoeira se despede da dona do brega mais famoso da cidade

Dona Cabeluda, como era conhecida, morreu na segunda-feira (6)

Raquel Brito

Publicado em 7 de maio de 2024 às 22:21

Sepultamento aconteceu na tarde desta terça (7) Crédito: Ana Lucia Albuquerque

A letra de Pagu, canção de Rita Lee, ecoou repetidas vezes pelas ruas de Cachoeira na tarde desta terça-feira (7). A cidade do recôncavo baiano parou para acompanhar o cortejo de despedida de Renildes Alcântara dos Santos, conhecida como Dona Cabeluda, cafetina mais famosa da região. Ela faleceu nesta segunda-feira, aos 80 anos, vítima de um infarto.

Cabeluda foi enterrada no Cemitério Municipal de Cachoeira, após seu corpo ser velado na Câmara Municipal da cidade. Ela deixa três filhas biológicas e oito filhos adotivos. A filha Natalice, filha biológica com quem mais tem contato, herdará o brega após a morte da mãe.

Devota de Santa Bárbara, ela é natural de Itabuna, mas viveu pelos últimos 40 anos em Cachoeira. Saiu de casa aos 12 anos, após ser agredida pelo então marido, 18 anos mais velho. Desse casamento, teve as duas primeiras filhas.

No velório, o cantor preferido de Renildes, Danton do Acordeon, cantou algumas das músicas que ela mais gostava. “Cinco letras que choram”, de Francisco Alves, ao mesmo tempo em que homenageava a preferência da cafetina, descrevia o sentimento dos amigos e parentes.

Pela região, ela era conhecida também pela bondade. “Uma parte de Cachoeira morre também com ela”, vociferou um morador no momento em que se despedia do corpo de Cabeluda.

O administrador Edvaldo de Jesus, 45, foi secretário de Reparação Racial no município. Ele contou que Cabeluda era uma visita frequente nessa época. “Ela me pedia cestas básicas para dar para as pessoas que estavam precisando, principalmente as pessoas que viviam dentro da casa dela, as meninas que trabalhavam. Ela era uma mãe para todos”, relembrou.

Prova do carinho da região por ela, o enterro da cafetina uniu todas as classes de Cachoeira. Lá, estavam autoridades religiosas, políticas, intelectuais, artistas e, sobretudo, o povo, que cresceu com relatos sobre a famosa Dona Cabeluda, que acolhia a todos sem julgamentos.

“Eu estava há mais de dez anos aqui e, mesmo assim, não tinha escutado falar de Cachoeira pela boca e cabeça de dona Cabeluda”, relatou a museóloga Joana Flores, após contar que conhecia a cafetina de nome há muitos anos, mas só teve a oportunidade de conversar com ela recentemente, enquanto ela estava sentada na frente de casa.

“Mais cedo, passei por uma senhora, de família bem tradicional mesmo, lamentando a morte dela. Dizia: ‘meu Deus, o brega vai acabar. Ninguém vai saber comandar como ela, com o pulso firme que ela tinha’”, disse Elvira Pereira, professora e vice-diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).