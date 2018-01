Morre o desenhista Luis Augusto, criador do Fala, Menino!

Ele tinha 47 anos; combate ao preconceito era marca de suas criações

O cartunista baiano Luis Augusto, autor da HQ Fala, Menino!, morreu neste sábado (20) aos 47 anos. A reportagem ainda está apurando a causa da morte, mas familiares e amigos confirmaram e lamentaram o falecimento.

O Fala, Menino! foi criado em 1996 e publicado em livros e jornais. Ganhou uma animação que foi exibida na TV. Na história, protagonizada pelo menino Lucas, eram discutidos temas como preconceito e diferenças. A responsabilidade social era uma preocupação constante do criador. Luis também criou o quadrinho Ben e a Bisa, em que o filho do desenhista, Ben, era o protagonista.

O roteirista e dramaturgo baiano Claudio Simões, amigo de Luis Augusto, lamentou: "Era uma pessoa incrível de ótimo coração". Lembrou que o colega, numa ocasião, queria abordar em uma das histórias a questão de gênero e orientação sexual. "Ele então fez uma metáfora, mostrando o ursinho da personagem Carolina saindo do armário".

Claudio conhecia Luis Augusto desde 2002 e trabalharam juntos num projeto que fazia uma fusão entre protagonistas de histórias criadas por eles. "Eu tinha feito a peça Quem é Igual a Quem e a protagonista dessa montagem encontrava Caroline, que era apaixonada por Lucas, do Fala, Menino!", lembra Claudio.

Jorge Freire, diretor da editora Humanidades, que publicava as criações de Luis Augusto, também lamentou a morte. "Luis Augusto era apaixonado pela perspectiva da criança, pelo olhar da criança. Era apaixonado pela criança que se encanta e encanta quem está à volta dela. E ele tratava a criança como uma protagonista. Ele tinha muita preocupação com a liberdade e a diversidade. Não à toa, o Fala, Menino! era sobre um menino que não falava. E ele tinha uma qualidade: tratava de questões importantes de maneira lúdica, por meio do entretenimento", disse ao CORREIO.

O desenhista Cau Gomez também se manifestou: "Realmente é uma perda muito precoce para o humor e o universo infantil, que nos deixa um tanto amargos. Uma vida profissional produtiva e extremamente séria e criativa. Ele era um artista de muita garra e convicção. Tinha sempre muito a acrescentar na escassez produtiva de quadrinhos na Bahia com os seus personagens em franca expansão."

Uma versão de Chapeuzinho Vermelho criada por Luis Augusto foi uma das dez finalistas do Prêmio Jabuti de 2017.

Confira algumas criações do artista.



Nas redes sociais, muitos amigos do quadrinista comentaram a perda. "Estou sem palavras, com o coração partido. Tentando acreditar, aceitar. A tristeza é muito grande. Quem conheceu Lu pessoalmente, esse menino grandão cheio de amor, pode entender", disse Fafa Abbehusen.

"Era uma pessoa extraordinária. Quem o conhecia sabe o quanto ele era fofo, carinhoso e justo! Sua capacidade de sempre enfrentar os problemas com um sorriso no rosto era inspirador", escreveu Alex Santana.