Motorista morre após grade de ferro atravessar carro na Avenida Paralela

Acidente aconteceu nesta manhã, próximo ao Bairro da Paz

Uma mulher, identificada como Ana Carolina, 32 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Paralela, na manhã desta terça-feira (3). Dois carros se chocaram na via, no sentido aeroporto, e um dos veículos rodou na pista e atingiu o guard rail (proteção metálica) do canteiro central. O acidente aconteceu por volta das 8h40, próximo ao Bairro da Paz.

(Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO)

O ferro atravessou todo o veículo pelo lado do motorista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Viaturas da Polícia Militar e da Transalvador, além de uma ambulância da Transalvador estão no local. Até as 10h20, o corpo estava no local do acidente.

"Eu não vi tudo, mas vi que ela chocou primeiro contra o guard rail, girou e nessa o outro carro, um J3 da Jac Motors, veio e bateu nela. Aí já era tarde. Ela morreu na hora", disse um operário, sem se identificar.

(Foto: Carol Aquino/CORREIO)

Um bebê de três meses também estava dentro do carro no momento da colisão, mas como estava na cadeirinha, não ficou ferido. O marido da motorista, Leandro Neves, 36, estava no banco do carona. Os dois foram encaminhados para o hospital.