Motorista tenta ultrapassar ônibus e morre na BR-101; 14 ficam feridos

Dois passageiros que tiveram fratura exposta seguem internados em Itabuna

Duas pessoas que tiveram fraturas expostas num acidente entre um carro de passeio e um ônibus neste domingo (14) na BR-101, próximo a Itabuna, no Sul da Bahia, permanecem internadas no Hospital de Base da cidade. No acidente, o carro, um Classic, bateu de frente com um ônibus que seguia de Garanhuns (PE) para o Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, Etavaldo Gomes da Silva, 59 anos, tentou fazer uma ultrapassagem proibida, bateu e acabou morrendo na hora. Os nomes das outras vítimas não foram revelados.

Ao todo, o acidente teve 14 feridos, sendo dois deles com fraturas expostas, e o restante com ferimentos leves, tendo sido liberadas do hospital neste domingo.

O acidente ainda envolveu o outro veículo de passeio que bateu no Classic após este rodar na pista. Neste terceiro carro havia três pessoas que não tiveram ferimentos.

O Hospital de Base de Itabuna não deu previsão de alta para os dois passageiros que continuam internados.

Neste ano, na Bahia, foram 150 acidentes, sendo 41 deles na BR-101, onde já houve o registro de quatro mortes. No total, 19 pessoas morreram nas estradas federais este ano, segundo informações da PRF.