Multas e infrações caíram 11% no 1º bimestre de 2018 em Salvador

145 mil multas foram aplicadas nos primeiros dois meses deste ano na capital baiana contra 163.033 autos lavrados em janeiro e fevereiro de 2017

Um levantamento realizado pela Transalvador aponta queda de 11% nas infrações de trânsito no 1º bimestre de 2018, em comparação ao mesmo período de 2017.

Foram 163.033 autos lavrados em janeiro e fevereiro de 2017, contra 145.158 nos dois primeiros meses de 2018, o que, para o órgão de trânsito, indica comportamento mais respeitoso dos condutores às leis de trânsito.

“Isso demonstra que o trabalho de conscientização e educação do trânsito tem surtido efeito. Quando se implementa fiscalização mais eficiente, com radares, ao longo do tempo as pessoas vão se educando. Esse é o papel dos radares”, diz o superintendente Fabrizzio Muller.

Para ele, os números “confirmam uma tendência já notada”. No ano passado, em relação a 2016, a Transalvador emitiu quase 100 mil multas a menos.

No trecho que mais registrou infrações nos dois primeiros meses de 2017, as punições caíram quase pela metade este ano, mas, mesmo assim, o local segue na liderança de casos.

Foram 9.785 multas a condutores que transitavam em velocidade superior à máxima permitida em até 20% numa marginal da Av. Paralela próximo à 3ª Avenida do CAB, no ano passado. Este ano, o mesmo local multou 4.766 motoristas, caminhoneiros e motociclistas (veja tabela abaixo com lista dos locais que mais multam).

Além disso, houve redução nas multas das cinco infrações mais registradas pela Transalvador no primeiro bimestre de 2017 e de 2018.

A campeã de registros, transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, teve queda de cerca de 5%: de 85.476 notificações para 81.545, quando comparados os períodos.

Locais que registraram maior número de infrações no 1º bimestre de 2017

Infração:Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Trecho: Marginal da Av. Paralela X Após saída da 3ª Av. do CAB (sentido Rodoviária)

Quantidade: 9.785

Infração:Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/transp. públ. coletivo passag.

Trecho: Av. Paulo VI X Rua Das Camélias (sentido orla)

Quantidade: 6.139

Infração: Avançar o sinal vermelho do semáforo - fiscalização eletrônica

Trecho: Largo da Mariquita X Rua Monte Conselho (sentido Amaralina)

Quantidade: 989

Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%

Trecho: Marginal da Av. Paralela X Após saída da 3ª Av. do CAB (sentido Rodoviária)

Quantidade: 465

Locais que registraram maior número de infrações no 1º bimestre de 2018

Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Trecho: Marginal da Av. Paralela X Após saída da 3ª Av. do CAB (sentido Rodoviária)

Quantidade: 4.766

Infração: Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/transp. públ. coletivo passag.

Trecho: Av. Paulo VI X Rua Das Camélias (sentido orla)

Quantidade: 3.546

Infração: Avançar o sinal vermelho do semáforo - fiscalização eletrônica

Trecho: Av. da França X Rua da Suécia (sentido Av. Lafayete Coutinho)

Quantidade: 730

Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%

Trecho: Av. General Graça Lessa X Cesta do Povo (sentido Bonocô)

Quantidade: 333