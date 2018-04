Nira Guerreira, a Rainha do Arrocha, está internada em estado grave

'A esperança é a última que morre', diz irmão da artista ao CORREIO

A cantora de arrocha Nira Guerreira, conhecida como Rainha do Arrocha, está internada no Hospital Aristides Maltez, em Salvador, em estado grave. A informação é do irmão dela, Jorge Santana. Em entrevista ao CORREIO, o ator e pintor confirmou que a artista, de 54 anos, está internada por conta de um câncer de mama e que piorou de domingo para segunda (9).

"Fiquei ontem o dia todo com ela. Hoje cedo minha filha ligou e disse que ela não estava respirando direito. Mas ela está viva, os aparelhos estão ligados, e a esperança é a última que morre. Estou aqui torcendo e rezando para Deus cuidar dela", afirmou.

Às 12h40, a diretoria do Hospital infomou à reportagem que a cantora continuava internada.

Nascida no bairro de Marechal Rondon, a artista ganhou fama cantando seresta e depois arrocha, ritmo no qual foi precursora. Com mais de 35 anos de carreira, Nira conquistou o título de Rainha do Arrocha antes mesmo da cantora Nara Costa. Ganhou ainda mais sucesso após participar do programa de calouros Vacilou, Dançou, na TV Itapoan, onde fui escolhida como a melhor da semana, mês e ano. Seu primeiro CD foi lançado em 2001 pela gravadora Pato Discos. Hoje soma mais de 50 discos promocionais.

Quando completou 54 anos, no último dia 3, a cantora ganhou uma homenagem do seu amigo e tecladista Júnior Fofão: "Uma pessoa maravilhosa e especial. São 15 anos tocando teclados para você. Quantas noites perdidas, viagens, aventuras e alegrias passando juntos #ForçaGuerreira".

Em seu blog, Nira revela que é fã de Bell Marques e Roberta Miranda e que seu programa preferido é ficar em casa ouvindo música.