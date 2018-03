Novela da Globo será gravada em Salvador até quinta (5); veja locais

Bloqueios de trânsito acontecerão em função das gravações

Quer ver artistas da Globo ou precisa se deslocar por Salvador até o dia 5 de abril em áreas como Pelourinho, Baixa dos Sapateiros, Comércio e região? Então, anota aí no seu calenadário o roteiro de gravações da nova novela da emissora - Segundo Sol - que está sendo gravada na capital baiana desde domingo (25). A emissora não divulgou quais atores e atrizes estarão em cada local de gravação. Ontem, na Feira de São Joaquim, estávam Giovana Antonelli e Emílio Dantas.

'Segundo Sol' é escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Dennis Carvalho e direção geral de Maria de Médicis. A novela tem o baiano Vladimir Brichta no elenco, além de Adriana Esteves, sua esposa, e Deborah Secco. A estreia está prevista para maio no lugar de 'O Outro Lado do Paraíso'. Adriana, por exemplo, foi vista no sábado (24) no aeroporto de Salvador.

Por conta das gravações da novela o trânsito será interditado em alguns locais:

Dia 26/03 – (segunda)

Haverá interdição do tráfego de veículos, das 13h às 16h, nas vias de acesso ao Largo do Cruzeiro de São Francisco. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 0h às 16h, no Largo do Terreiro de Jesus entre a Igreja de São Domingos Gusmão e a Igreja São Pedro dos Clérigos. O estacionamento de veículos está proibido, das 0h ás 16:00, na Rua de São Francisco, Largo do Cruzeiro de São Francisco e Rua da Ordem Terceira.

Dia 28/03 – (quarta-feira)

Haverá interdição parcial do tráfego de veículos, das 8h às 12h na Av. J.J. Seabra / Baixa dos Sapateiros, próximo à Rua Padre Agostinho Gomes. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 00h às 23h na Rua Chile, lado direito da via, entre o Hotel Fera e a Travessa D’Ajuda. No Largo do Pelourinho, também no lado direito da via, entre a Rua Padre Agostinho e a Igreja Rosário dos Pretos, as vagas estarão reservadas das 8h30 às 13h. E das 0h ás 15h30 na Rua dos Marchantes, lado direito, no trecho entre o Largo da Cruz do Pascoal e o imóvel nº 26. O estacionamento de veículos está proibido, das 0h às 18h, na Rua Direita de Santo Antônio, entre o Plano Inclinado do Pilar e o imóvel de nº 14; na Rua do Carmo, entre o imóvel de nº 25 e nº 60; e na Rua Padre Agostinho Gomes, das 00h às 12h.

Dia 29/03 – (quinta-feira)

As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 0h às 13h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, do lado direito, entre o Forte de Santo Antônio e a Rua Direita de Santo Antônio; e na Rua Desembargador Castelo Branco de Baixo das 0h às 19h.

Dia 30/03 – (sexta-feira)

Haverá interdição do tráfego de veículos, das 8h às 12h na Ladeira da Conceição da Praia e Rua da Conceição da Praia, e na Av. da França, entre o Cais 3 /CODEBA e o Terminal Náutico, das 12h às 16h. Haverá interdição parcial do tráfego de veículos, das 8h30 às 12h, na Av. Sete de Setembro / Corredor da Vitória, sentido Graça. O estacionamento de veículos estará proibido, das 00h às 12h na Ladeira da Conceição da Praia, Rua Manoel Vitorino, entre o Posto da PM até a Loja Campomar Náutico, e Rua da Conceição da Praia em ambos lados, entre o imóvel nº 08 e o nº 20. No mesmo horário, o estacionamento também será proibido na Av. Sete de Setembro/Corredor da Vitória, em ambos os lados, no trecho em frente ao Museu de Arte da Bahia - MAB. Já das 00h às 16h, o estacionamento também estará proibido na Av. da França, na pista da direita, em ambos os lados, entre o Porto de Salvador e o Terminal Náutico. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 0h às 12h na Rua Aloísio de Carvalho, no lado direito, e das 0h às 19h na Rua Tenente Pires Ferreira, lado esquerdo, entre a Av. Sete de Setembro até o imóvel nº 188.

Dia 01/04 – (domingo)

Haverá interdição do tráfego de veículos, de 01h às 16h, nas vias de acesso à Praça Castro Alves.Haverá interdição parcial do tráfego de veículos, das 06h30 às 16h, na Ladeira da Montanha e Av. Sete de Setembro, margeando o Edifício Sulacap. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 0h às 16h na Ladeira da Montanha, lado esquerdo, entre o Palácio dos Esportes e o recuo em frente ao estacionamento fechado.

Dia 02/04 – (segunda-feira)

As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 00h às 15h30 na Rua Chile (lado da Praça Thomé de Souza, em frente a Câmera de Vereadores) e das 00h às 17h no Largo do Terreiro de Jesus (lado direito, trecho entre a Igreja de São Domingos Gusmão e a Igreja São Pedro dos Clérigos), Rua Alfredo de Brito e no Largo do Pelourinho (em frente à Casa de Jorge Amado).

Dia 03/04 – (terça-feira)

Haverá interdição parcial do tráfego de veículos, das 05h30 às 16h na Av. Sete de Setembro, entre o Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 05h30 às 16h na Av. Sete de Setembro, no lado direito, entre o Porto da Barra e o Largo do Farol da Barra.

Dia 04/04 – (quarta-feira)

As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 00h às 18h30 no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, no lado direito, entre o Forte de Santo Antônio e a Rua Direita de Santo Antônio.

Dia 05/04 – (quinta-feira)

Haverá interdição do tráfego de veículos, no Largo do Farol da Barra, das 06h do dia 05 à 01h do dia subsequente. As vagas de estacionamento estarão reservadas apenas para os veículos a serviço da filmagem, das 00h do dia 05 à 01h do dia subsequente na Rua Almirante Marques de Leão, entre a Rua Dias D’Avila e o Largo Farol da Barra.