'O jogo estava bom e a gente estragou', diz Fernando Miguel

Goleiro do Vitória pede desculpa aos torcedores pelas confusões no Barradão

“A gente não tem que justificar nada. A gente tem que pedir desculpa a todos aqueles que promoveram o Ba-Vi com torcida mista. Passou completamente dos limites. O jogo estava bem jogado e a gente acabou estragando”. Palavras do goleiro Fernando Miguel ao canal Premiere, na saída de campo após o clássico ter terminado antes do previsto, quando o Vitória sofreu a quinta expulsão e ficou com apenas seis jogadores.

O goleiro foi um dos que iniciaram a grande polêmica do Ba-Vi deste domingo (18), no Barradão, quando segurou o meia Vinícius, do Bahia, que comemorou o gol de empate provocando a torcida do Vitória.

Do outro lado, o atacante tricolor Kayke também lamentou o episódio. “Ficou feio pra ambas as equipes. Viemos aqui para jogar futebol, somos profissionais, e a gente fica triste. Foi um episódio lamentável e a gente espera que isso sirva de exemplo pra todo mundo”.