Pabllo Vittar é inspiração para personagem da Globo em nova novela das 23h

O ator Jesuíta Barbosa vai dar voz e corpo ao papel; trama começa em abril

Não é novidade que Pabllo Vittar foi um dos grandes destaques de 2017, não somente na música como na representatividade que, com quebras de preconceitos, veio fortificando discussões fundamentais: como a do machismo e da homofobia. Em jus aos alcances dessa personagem real, a nova novela das 23h da Globo, intitulada Onde Nascem os Fortes, que chega em 23 abril nas telas, vai homenagear a drag. Segundo o colunista Flávio Ricco, o ator Jesuíta Barbosa, que emocionou países com sua atuação no clipe Futua (do Johnny Hooker com Liniker) em julho de 2017, vai dar corpo e voz ao papel.



Ramirinho será um rapaz que se transforma na drag Shakira para cantar em boate. Apesar do nome da inspiração, não deve se tratar de um cover da Shakira ou da Pabllo, já que a novela está preparando músicas originais para Jesuíta cantar. Ramirinho é filho de Ramiro, juiz interpretado por Fábio Assunção. Alice Wegmann, Patrícia Pillar, Alexandre Nero, Gabriel Leone, Marco Pigossi e outros nomes também estão no elenco da nova trama. Jesuíta postou uma inspiração no Instagram para a nova fase:



@rtist_ such incredible work @rtist_ Uma publicação compartilhada por Jesuita Barbosa (@jesuitabarbosa) em 5 de Jan, 2018 às 5:24 PST

No final do ano passado, o Spotify, plataforma de streaming musical mais utilizada do mundo, divulgou listas nacionais e internacionais das músicas e dos artistas mais executados e Pabllo ganhou, em mais um ranking, destaques em listagens como as das músicas do ano, com K.O. Sua Cara (com Anitta e Major Lazer) , além de estar na lista de álbuns mais ouvidos de 2017. Outro ranking, que esteve em retrospectivas de 2017, foi o do Instagram . Nele, Vittar também ganhou destaque, sendo um dos perfis com Stories mais visualizados do país. Essas são apenas alguns dos exemplos da explosiva carreira, que prossegue com homenagens e abrir de olhos no novo ano.