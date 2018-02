Pabllo Vittar e Preta Gil gravam participação em sequência do filme Crô

Nas redes sociais, artistas compartilharam os bastidores da gravação, no Rio

Crô, o mordomo de Fina Estampa vivido por Marcelo Serrado, vai ganhar mais um filme. O longa, cujo título é Crô Em Família, já está em fase de gravações e contará com diversas participações especiais, a exemplo de Pabllo Vittar e Preta Gil. Marcam presença como convidados ainda Marcus Majella e Marcos Caruso; no elenco, Mel Maia, Tonico Pereira, Arlete Salles, Fabiana Karla, Mary Sheila e João Baldasserini.

Nas redes sociais, eles compartilharam os bastidores da gravação, no Rio. "Close certíssimo! Filmagem mais que especial para o filme do meu amado Marcelo Serrado com minha baby Pabllo Vittar.", escreveu Preta em post no Instagram. Em um vídeo compartilhado por Monique Alfradique, também nos bastidores, é possível ver que Pabllo e Preta vão dividir o palco e cantar juntas em uma das cenas do longa.

Com previsão de lançamento em 2018, o longa é o segundo filme sobre mordomo Crodoaldo Valério, personagem de Marcelo Serrado na novela Fina Estampa, que foi ao ar de agosto de 2011 a março de 2012. Em 2013, Crô - O Filme foi lançado após o grande sucesso do personagem.