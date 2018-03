Padre de 63 anos é atacado com golpes de facão em Feira de Santana

Agressor foi preso em flagrante; sacerdote segue internado

O padre da Arquidiocese de Feira de Santana, Carlos Vianey, 63 anos, foi atacado por um homem armado com um facão, no final da tarde desta sexta-feira (23), quando estava na porta de casa, no distrito de Maria Quitéria, na região de Feira de Santana. Raimundo Marcos Vieira Bento, 32, foi preso por policiais militares após cometer o crime.

A PM informou que foi acionada por volta de 17h20. Policiais militares da 65ª Companhia Independente da PM (CIPM/Feira de Santana) foram acionados após informações de que, na Praça do Distrito de Maria Quitéria, um padre da Arquidiocese de Feira de Santana foi vítima de golpes de facão.

Padre Vianey estava na porta de casa quando foi atacado (Foto: Acorda Cidade)

O padre foi socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Unimed. O agressor foi levado pelos PMs para o complexo de Delegacias do Sobradinho, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Não há informações sobre o estado de saúde do sacerdote.

Procurada, a assessoria de comuniação da Polícia Civil informou que o autor foi preso em flagrante. Raimundo será apresentado em audiência de custódia na segunda-feira (26).