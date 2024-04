DESPEDIDA

Empresário baiano e primogênito de Augusto Coelho, Rafael Coelho morre aos 55 anos

Morreu na tarde deste sábado (27), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o empresário e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Rafael Coelho. Ele tinha 55 anos e estava internado após passar por uma cirurgia e sofrer uma hemorragia cerebral. Depois de ficar dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ele não resistiu. Rafael Coelho é filho de Augusto Coelho, ex-prefeito de Petrolina, e Mariza Coelho e construiu carreira na administração do Curtume Moderno, onde foi querido e admirado pelos funcionários.

Nascido em Salvador, em julho de 1968, Rafael foi criado Petrolina-PE e recebeu, em junho de 2022, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial. A homenagem é a mais alta comenda da indústria brasileira, concedida pela Confederação Nacional da Indústria a personalidades e instituições que contribuem significativamente para o desenvolvimento da indústria brasileira e do país.

Na cidade localizada no Sertão de Pernambuco, Rafael iniciou seus estudos no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora e se formou em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Rafael Coelho atuou em diversas frentes em busca do desenvolvimento do Vale do são Francisco.